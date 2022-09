Circle K odmieniło wnętrza swojej siedziby. Motyw przewodni: kolor zielony

Rearanżacje biur związane z potrzebą dostosowania ich do nowych modeli pracy to coraz częściej spotykane zjawisko. Eksperci Tétris zaprojektowali i wykonali nową odsłonę siedziby Circle K Polska w Warszawie.

Oddany do użytku w 2005 roku budynek jest nietypowo położony przy samej stacji paliw, co dla firmy Tétris odpowiedzialnej za design i wykonawstwo oznaczało, poza standardowymi czynnościami, uzyskanie dla projektu wszelkich wymaganych certyfikacji przeciw pożarowych.

- Biuro Circle K Polska przy ul. Puławskiej w Warszawie to budynek położony blisko stacji paliw. Mając świadomość, że prace w budynku włączając w to remont wszelkich instalacji, wymagał będzie uzyskania certyfikacji przeciw pożarowych, szukaliśmy doświadczonego partnera. Takim okazała się firma Tétris, która jest nie tylko sprawnym wykonawcą, ale posiada również zespół architektów, którzy przygotowali atrakcyjny, nowoczesny oraz dopasowany do naszych aktualnych potrzeb projekt - mówi Estera Kiersztyn, lider projektu przebudowy biura, Circle K Polska.