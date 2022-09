Cluster z nową lokalizacją w Krakowie. Jest klimatycznie i z myślą o potrzebach sektora IT

Kraków zyskał nowy coworking. Lokalizacja coworku Cluster na krakowskim Zabłociu wpisze się w pejzaż dzielnicy, jej dawną tkankę architektoniczną i atmosferę. Biura Cluster dostępne będą od listopada br.

REKLAMA

Cluster zdefiniował model biznesowy i postawił na nową lokalizację w na krakowskim Zabłociu.

Na nowy coworking wybrano adres Przemysłową 12.

Późną jesienią na mapie Krakowa pojawi się nowa lokalizacja Cluster - idealna przestrzeń do pracy dla sektora IT i nowoczesnych technologii. Nowym domem biur serwisowanych stanie się Przemysłowa 12. Adres ten jest związany z rozwojem nowych technologii, inkubatorami przedsiębiorczości i startup’ami od lat. W przestrzeni trwają aktualnie prace adaptacyjne.

Cluster Offices to marka przestrzeni typu flex odpowiedzialna za piękne i funkcjonalne biura serwisowane do pracy zmianowej i hybrydowej. Ponadto oferuje wynajem hotdesków, sal konferencyjnych i meeting roomów.

- W trakcie pandemii po raz kolejny zdefiniowaliśmy nasz model biznesowy i dostosowaliśmy do aktualnych potrzeb klienta IT. To pozwoliło nam z sukcesem podejmować decyzje o nowych inwestycjach, otwierając w tym roku dwie nowe lokalizacje o łącznej powierzchni 3000 mkw. — mówi Ewa Kucharska, prezes zarządu .

Efekt przyciągania

Kiedyś podupadające fabryki, a dziś lofty, apartamentowce, najnowocześniejszy akademik w mieście, uczelnie i wybitne muzea. Nic dziwnego, że to właśnie na Zabłociu powstają topowe inwestycje. Za sukcesem dzielnicy stoi konsekwentnie realizowany przez lata program rewitalizacji, dzięki któremu dziś chce się żyć i pracować właśnie tam.

To kolejny ważny krok w rozwoju firmy. Cluster Zabłocie to ponad 800 mkw. biur serwisowanych. Obiekt będzie oferował 12 gabinetów. Łącznie pomieścimy ok. 110 stanowisk pracy z dostępem do pełnego biurowego zaplecza, recepcji, wspólnej kuchni, sal konferencyjnych i meeting room’ów — dodaje Ewa Kucharska.

Wszystkie biura Cluster mieszczą się w klimatycznych, restaurowanych przestrzeniach w centrach miast (w Krakowie to Plac Inwalidów oraz Stare Podgórze). Nowa lokalizacja butikowego coworku na krakowskim Zabłociu także wpisze się w pejzaż dzielnicy, jej dawną tkankę architektoniczną i atmosferę. Biura Cluster dostępne będą dla najemców od listopada br.

W międzyczasie, już od 19 września br. w Katowicach pierwszych najemców przyjmie szeroko zapowiadany Cluster Stary Dworzec. Na koniec miesiąca zaplanowano dni otwarte, podczas których każdy będzie mógł odwiedzić nową przestrzeń i poczuć klimat biura w zabytkowym budynku. Zarówno obecny charakter centrum Katowic, jak i krakowskiego Zabłocia obrazują spektakularny sukces miejskich programów rewitalizacji. To właśnie dzięki nim miejsca te mogą przyciągać zarówno mieszkańców, jak i biznes.