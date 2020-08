Co łączy IKEA i klocki Lego? Nowa wspólna kolekcja

Marki IKEA i Lego połączyły siły. Wynikiem ich współpracy jest kolekcja dla najmłdoszych, która łączy budowanie z przechowywaniem.

IKEA oraz Grupa Lego połączyły siły i stworzyły kolekcję ciekawych rozwiązań do budowania i jednocześnie przechowywania, by zapewnić więcej miejsca na codzienną zabawę dla dzieci. Kolekcja będzie dostępna już od 1 października br.

Zabawa to najbardziej intuicyjna i skuteczna metoda uczenia się oraz rozwoju dzieci. Jednak najmłodsi i dorośli często podchodzą do zabawy w domu zupełnie inaczej. Dzieci, bawiąc się lubią robić twórczy bałagan, a rodzice chcieliby się go potem łatwo i szybko pozbyć. Mimo wszystko nieporządek jest również częścią zabawy. Sprzątając zabawki, nie tylko przeszkadzamy w figlach, ale też hamujemy twórczą ekspresję i rozwój naszych pociech. Dlatego IKEA i Grupa Lego chciały stworzyć rozwiązanie do przechowywania, które samo w sobie może być elementem zabawy.

Kolekcja Bygglek składa się z pojemników w czterech różnych rozmiarach oraz zestawu klocków. Pokrywa pudełka została dodatkowo wyposażona w wypustki, które pasują do dowolnych istniejących już klocków firmy Lego. Składanie kolekcji jest niezwykle proste i samo w sobie może być już świetną zabawą. Wystarczy połączyć elementy i gotowe – bez narzędzi i instrukcji. Klocki można schować w środku, ale można również wykorzystać pojemniki jako element całej budowli. Można także nadbudowywać klocki Lego na pokrywce oraz układać je z boku czy w środku pojemnika. Wykreowany świat łatwo przechować na później, bez zbędnego bałaganu.

– W IKEA zawsze wierzyliśmy w siłę zabawy. To ona pozwala nam odkrywać, eksperymentować

i marzyć – mówi Andreas Fredriksson, projektant IKEA. – Tam, gdzie dorośli często widzą bałagan, dzieci dostrzegają stymulujące i kreatywne środowisko. Bygglek pomoże wypełnić lukę między tymi dwoma opiniami, aby zapewnić bardziej kreatywną zabawę w domach na całym świecie – dodaje.

Mówiąc o kreatywnym rozwiązaniu Rasmus Buch Løgstrup, projektant z Grupy Lego powiedział: – Bygglek to więcej niż pojemniki. To połączenie przechowywania z zabawą. Oferuje rodzinom gamę produktów, które pomagają stworzyć jeszcze więcej przestrzeni do codziennej zabawy – pobudzając kreatywność, umożliwiając wspólne spędzanie czasu. To możliwość układania klocków, pokazywania fajnych kreacji i powrotu do nich, aby odtworzyć, przerobić lub zacząć budowlę od nowa. To nieskończone możliwości, podobnie jak LEGO System in Play.