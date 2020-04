Coca-Cola z nowym biurem w Warszawie. Zaglądamy do środka!

W warszawskim budynku Business Garden mieści się nowe biuro firmy Coca-Cola HBC o pow. 5,5 tys. mkw. To przykład na to, że styl industrialny wcale nie musi być chłodny i nudny. Przestrzeń tętni życiem, a świadome wykorzystanie produktów nadaje wnętrzu niepowtarzalny klimat.

To pierwszy raz, kiedy firma CC HBC postanowiła przenieść swoją siedzibę z Annopolu. Dużo uwagi poświęcono układowi funkcjonalnemu. Biuro ulokowano na trzech piętrach budynku. Istotne było stworzenie przestrzeni dopasowanej do stylu pracy CC HBC. Nową przestrzeń wyróżnia nie tylko niezwykły design, przytulny klimat, ale też postawienie na jakość materiałów wykończeniowych. Biuro zaprojektowano z myślą zarówno o obecnych pracownikach, jak i "młodych talentach". Inwestorowi zależało też na tym, aby biuro zostało zaprojektowane zgodnie z brandbookiem firmy. Produkty CC HBC zostały użyte jako elementy wystroju wnętrza.

Liczy się pierwsze wrażenie

Strefa wejścia została zaprojektowana z troską o gości. Dominuje w niej styl industrialny z drewnianymi elementami i żywą roślinnością. Dostrzec można ciekawą propozycję ekspozycji produktów, które znalazły miejsce m.in. w meblu recepcyjnym. Lada wykonana jest w charakterystycznym kształcie dla Coca-Coli – „Wave”. Układ ten został powtórzony na suficie i podłodze. W dalszej części biura znajduje się poczekalnia, gdzie goście mogą sami zaparzyć sobie kawę lub spróbować jednego z wybranych napojów marki. Całość strefy recepcji tworzy przytulną atmosferę.

Biuro bez barier

Aranżacja w całości zaprojektowana została w układzie otwartym. Wszyscy wraz z zarządem znajdują się na open space. Architekci w oparciu o doświadczenie przewidzieli zachowania pracowników na przestrzeni najbliższych lat. Dzięki temu poszczególne przestrzenie zostały rozmieszczone w taki sposób, że została utrzymana idea otwartości wraz z zachowaniem odpowiedniej akustyki. Stanowiska pracy są podzielone na zespoły maksymalnie 12-osobowych oddzielony od siebie elementami akustycznymi.

Pracownicy do swojej dyspozycji mają wiele stref mniej formalnych takich jak huśtawki w otoczeniu dużej ilości żywej zieleni. Dzięki takim rozwiązaniom biuro jest bardziej przyjazne użytkownikom. Nie brakuje również przestrzeni do szybkich i luźnych spotkań sprzyjających integracji zespołów. Należą do nich małe i duże salki konferencyjne, kuchnie wraz z jadalnią oraz taras, który w sezonie letnim staje się wartością dodaną biura.

Ergonomia i komfort pracy

Architekci nie zapomnieli o tym jak ważna jest ergonomia i komfort pracy. Biuro wyposażono w ergonomiczne stanowiska pracy. Fotel z zagłówkiem i możliwością regulacji odcinka lędźwiowego wybrano na testach przez głosowanie pracowników CCHBC. Odpowiednią akustykę pomagają uzyskać zarówno takie rozwiązania jak wysokie przepierzenia między biurkami, wykładzina z podkładem bitumicznym, ścianki oraz meble akustyczne oddzielające zespoły, jak i odpowiednio zaprojektowany podział pomieszczeń. Sale konferencyjne i strefy spotkań wyposażono w elementy akustyczne takie jak panele na suficie, filc lub mech na ścianie. Te elementy pełnią funkcje akustyczne, ale również podnoszą walory estetyczne. W salach konferencyjnych zaprojektowano również ściany podwójnie szklane z drzwiami pełnymi, co znacząco wpływa no poprawę akustyki.