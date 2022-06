Coś dla miłośników dobrego stylu i jednośladu. Oto niesamowity rower od Saint Laurent

Dziś Światowy Dzień Roweru. Z tej okazji prezentujemy prawdziwą perełkę rowerowego designu. 6,5 tys. dolarów - tyle kosztuje wspólne dziecko domu mody Saint Laurent i marki SUPER73.

REKLAMA

Pod koniec 2021 r. dom mody Saint Laurent i amerykańska lifestylowa firma SUPER73 wypuściły na rynek rower elektryczny SUPER73-S2. Do sprzedaży trafiło tylko 50 sztuk - 25 do USA i 25 do Europy.

O ile marki modowej Saint Laurent nie trzeba nikomu przedstawiać, o tyle o firmie SUPER73 warto dowiedzieć się nieco więcej. Założone w Kalifornii w 2016 r. przedsiębiorstwo łączy w swojej działalności świat motocykli i współczesną kulturę młodych ludzi. Na co dzień pracuje nad motocyklami elektrycznymi, co ciekawe - wykorzystując potencjał lokalnej społeczności.

Jak wygląda stworzony w wyniku kolaboracji rower? Posiada matowe wykończenie i skórzane fotele, a każdy element - łańcuch, śruby, ramy - utrzymany jest w czarnej kolorystyce. Elegancji całej bryle sprzętu dodaje biały napis Saint Laurent.