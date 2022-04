Costa Coffee stawia na zrównoważony rozwój

Dziś klienci oczekują, że kawiarnia powinna działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wśród aspektów, które wymagają największej uwagi wymieniano ograniczenie zużycia plastiku, a także korzystanie z sezonowych warzyw i owoców. W świadomości Polaków - Costa Coffee uchodzi za zieloną sieć.

Opierając się na badaniu przeprowadzonym przez Norstat dla Costa Coffee, aż 2/3 respondentów deklaruje, że kawiarnia powinna działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wśród aspektów, które wymagają największej uwagi wymieniano ograniczenie zużycia plastiku, a także korzystanie z sezonowych warzyw i owoców. Badanie pokazało ponadto, że Costa Coffee cieszy się w świadomości Polaków opinią zielonej sieci – zwłaszcza w kontekście jej działalności związanej z niemarnowaniem jedzenia. Wśród aktualnie prowadzonych przez Costa Coffee działań sustainability znajdziemy m.in. wprowadzenie biodegradowalnych opakowań, akcję #zwłasnymkubkiem czy współpracę z aplikacją Too Good To Go.

Wspólnie po wspólne

Rozważność w wykorzystywaniu zasobów planety, a także recycling odpadów, to jedne z najważniejszych komponentów ochrony środowiska. Z tego powodu marka Costa Coffee systematycznie wprowadza zmiany w swoich opakowaniach w celu ograniczenia zużycia plastiku. Kawiarnia zrezygnowała m.in. z tradycyjnych słomek na rzecz papierowych odpowiedników, jogurty oraz sałatki serwowane są w wielorazowych, szklanych słoiczkach, a nasze ulubione ciasta zostają zapakowane w kartonowe pojemniki. Również torby na zamówienia oraz sztućce wykonane są z materiałów w 100% biodegradowalnych. Kolejne zmiany w firmie nadejdą jeszcze w tym roku – kubki na wynos otrzymają nową powłokę wewnętrzną, która przy zachowaniu dotychczasowych właściwości będzie mniej szkodliwa dla środowiska. Kawiarnie Costa Coffee znacząco poszerzają także swoją ofertę żywności i napojów roślinnych.

W swoich działaniach marka stara się również propagować ideę zero waste, co udowadnia swoją niemal dwuletnią współpracą z aplikacją Too Good To Go. Paczki z niesprzedaną danego dnia żywnością można odbierać ze wszystkich punktów Costa Coffee w Polsce. Dzięki temu konsumenci mogą cieszyć się pysznymi produktami za niższą cenę, ratując je tym samym przed wyrzuceniem. Od początku trwania partnerstwa zostało uratowanych już ponad 150 000 paczek. Goście kawiarni mogą także wziąć udział w inicjatywnie „Ziarno dla Ziemi”. Pozwala ona dać drugie życie wykorzystanym do parzenia kawy fusom – mogą być one następnie użyte podczas codziennej pielęgnacji skóry, czy jako naturalny nawóz dla roślin.

To jednak nie jedyne sposoby, w jakich można oszczędzać na niemarnowaniu. Inicjatywa marki #zwłasnymkubkiem zachęca do ograniczenia zużycia jednorazowych opakowań poprzez przynoszenie z domu własnego kubka. W taki sposób możemy zredukować ilość wyrzucanych przez nas śmieci, otrzymując przy tym rabat na następną kawę.

Swoją misję na rzecz zrównoważonego rozwoju Costa Coffee realizuje nie tylko w skali lokalnej, ale również globalnej. 100% wykorzystywanych w kawiarniach ziaren pochodzi z upraw z certyfikatem Rainforest Alliance. Oznacza to, że wspierają one ochronę lasów deszczowych, a swoim pracownikom i ich rodzinom zapewniają dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji.

W następnych latach planowana jest kontynuacja, jak i rozwój inicjatyw związanych z tematem sustainability. Do 2030 roku, marka zobowiązała się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o połowę na każdym sprzedanym kubku kawy, natomiast do 2040 roku planowane jest osiągnięcie neutralności węglowej. W bliższej perspektywie, sieć kawiarni Costa Coffee jeszcze w tym roku planuje uruchomienie kolejnych rozwiązań, które pozwolą jej na tworzenie pysznej kawy w zgodzie z naszą planetą, a w terminie 04-10.04.2022 planowany jest tydzień wege.