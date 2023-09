Coworki w Warszawie: 5 biur w klimatycznych miejscach

Odnowiona hala targowa o niemal kultowym statusie, dawna fabryki wódki, niegdysiejsza siedziba teatru, odnowiona rezydencja hrabiowska... coworki powstają nie tylko w klasycznych biurowcach. Takie klimatyczne miejscówki znajdziemy na przykład w Warszawie.

REKLAMA

Mindspace Koszyki

Mindspace Koszyki w kultowej Hali Koszyki łączy butikowy styl i indywidualną obsługę, inspirujące i pięknie zaprojektowane biura w doskonałej lokalizacji, tętniącą życiem, niewirtualną społeczność profesjonalistów oraz dodatkowe benefity i programy dla swojej społeczności.

Mindspace w Hali Koszyki, fot. mat. prasowe

Mindspace Koszyki to nie tylko miejsce do pracy. To przestrzeń, która inspiruje do działania, płaszczyzna skłaniająca do otwartej wymiany myśli i poglądów w niezobowiązującej. W warszawskim coworkingu jest trochę hipstersko i trochę industrialnie, ale zarazem… domowo i naprawdę niebanalnie. Zamiast wykładziny biurowej są designerskie dywany, na komodzie w stylu vintage stoi TV, piękne lampy, książki na półkach, gramofon do puszczania winyli i grafiki ścienne tworzone własnoręcznie przez polskich i zagranicznych artystów.

A do tego jeszcze rowery zawieszone na ścianie, które są nie tylko nietuzinkową ozdobą, gdyż członkowie mogą sobie rower w każdej chwili pożyczyć i zrobić wycieczkę po mieście. W projekcie postawiono również na dostęp do naturalnego światła, w wielu pomieszczeniach są świetliki w suficie i uchylne okna.

Biura Mindspace zajmują cztery piętra Hali Koszyki, w sumie powierzchnię prawie 5 500 mkw. Na każdym z pięter znajdują się prywatne biura, w pełni wyposażone sale konferencyjne i ciekawie zaprojektowane przestrzenie wspólne.

Google Campus Warsaw

Google Campus Warsaw mieści się w Centrum Praskim Koneser, czyli kompleksie znajdującym się na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” na Pradze-Północ w Warszawie.

Największym wyzwaniem projektu Campus Warsaw było ustalenie jak najlepiej wnieść współczesną funkcjonalność Campusu do zabytkowych, dziewiętnastowiecznych przestrzeni ceglanego budynku dawnej fabryki wódki. Dodaliśmy przeszklenia dachowe, niestandardowe, specjalnie zaprojektowane okna, windę i klatki schodowe. Zaprojektowaliśmy elastyczne przestrzenie typu open space, wzbogacone o mniej i bardziej formalne miejsca pracy – mówi Przemysław “Mac” Stopa, założyciel i prezes Massive Design.

Google Campus Warsaw, fot. Anna Liminowicz

Coworking oferuje różne strefy do współpracy. Jest kawiarniano-eventowa przestrzeń ze 180 miejscami siedzącym oraz audytorium na 200 słuchaczy. Są także sale coworkingowe, salki spotkań oraz budki telefoniczne czy pomieszczenie szkoleniowe.

Dodatkowym wyzwaniem było kreatywne połączenie nowoczesnych materiałów i historycznego wyposażenia dawnej fabryki wódki ze skomplikowanymi pracami renowacyjnymi istniejącego budynku – dodaje Przemysław “Mac” Stopa.

Brain Embassy Młynarska

W legendarnym budynku dawnego Powszechnego Domu Towarowego Wola w ubiegłym roku otwarto lokalizację coworku Brain Embassy. PDT Wola to słynny obiekt zaprojektowany przez Michała Przerwę-Tetmajera, architekta zaangażowanego w odbudowę zrujnowanej po wojnie Woli.

Coworking Brain Embassy Młynarska w budynku PDT Wola, fot. fotomohito

Modernistyczny gmach zyskał swoją sławę jako budynek handlowy i taką funkcję pełnił od 1956 roku. Od 2007 roku nadano mu rolę biurowo-usługową, natomiast teraz ma szansę stać się ważnym punktem na biznesowej mapie Warszawy. Coworking oferuje strefy o różnych funkcjach i charakterach - od miejsc do pracy w ciszy i skupieniu, do sal spotkań czy przestronnej sali warsztatowej z pełnym wyposażeniem.

W przypadku BE Młynarska zależało nam przede wszystkim na wydobyciu oryginalnego piękna budynku i zachowaniu jego autentyczności. W związku z tym razem z naszymi partnerami dopracowywaliśmy każdy architektoniczny szczegół tak, aby wnętrze jak najlepiej oddawało klimat PRL-u – opowiada Piotr Kwiatkowski, Deployment Manager w Brain Embassy.

Z tego względu przyszli najemcy będą mogli zauważyć ślady tych inspiracji już od progu. Nawiązaniem jest choćby charakterystyczna dla Brain Embassy stara cegła, ale tym razem ułożona w pionie, odwołując się do oryginalnej elewacji pobliskiego baru Wenecja, słynnego w latach 60-tych. Biuro projektowe Archicon wzbogaciło przestrzeń coworkingu również o takie elementy, jak samochód „Warszawa M20”, budki telefoniczne w formie tych oryginalnych z lat 60-tych, stary tramwaj czy też pokój do drzemki nawiązujący do przedziału kuszetki.

Solutions.Rent na placu Małachowskiego

Warszawski coworking Solutions.Rent Coworking zajmuje dwa piętra w historycznym luksusowym budynku na placu Małachowskiego: odnowionej rezydencji hrabiego Edwarda Raczyńskiego.

Solutions.Rent na placu Małachowskiego, fot mat. prasowe

Za projekt wnętrza o pow. 2,4 tys. mkw. odpowiadała pracownia The Design Group. Prace wykonała firma Tétris. Jakie były główne założenia projektu?

Stworzenie ciekawej przestrzeni multifunkcyjnej. Przestrzeni pozwalającej na dopasowanie do wielu różnych potrzeb różnorodnych użytkowników. Pierwszym krokiem było opracowanie planu powierzchni, który poza maksymalizacją atrakcyjnej przestrzeni do pracy pozwoliłby na stworzenie wielu przestrzeni do pracy wspólnej. Druga rzecz to zaprojektowanie przestrzeni wyjątkowej – opowiada Konrad Krusiewicz, założyciel i architekt The Design Group.

Brain Embassy Czackiego

W warszawskim przedwojennym biurowcu, który przeszedł metamorfozę spod kreski Archicon, urządzono wnętrza coworkingu Brain Embassy. Za aranżację wnętrz odpowiada pracownia mode:lina, która w swoim projekcie odwołała się do historii budynku i mieszczącego się w nim kiedyś kultowego Teatru Kwadrat.

Coworking Brain Embassy Czackiego, fot. mat. prasowe

Majestatyczny budynek, będący przykładem warszawskiego socrealizmu, poza funkcją biurową w swoich murach gościł również kultowy Teatr Kwadrat. Projektanci nie przeszli obojętnie obok tego faktu – łącząc DNA Brain Embassy z szerokim spektrum inspiracji teatralnych oraz różnymi formami kreatywnej aktywności.

Gości od wejścia witają windy, nad którymi górują żarówki i oznaczenia niczym z wejść do broadwayowski teatrów. Kolejnym miejscem, które od wejścia zaskakuje jest wysokie patio z żyrandolem przechodzącym przez dwie kondygnacje. Uzupełnieniem motywu przewodniego są także salki konferencyjne, które przyjęły tematykę różnych aktywności artystycznych i technicznych związanych ze sztukami teatralnymi.