Coworking dla lekarzy? Zaglądamy do wnętrz nowoczesnej kliniki w Gdańsku

Gdański Cirrus Medical, czyli swoisty „coworking” dla lekarzy, to połączenie innowacyjnego modelu biznesowego z nowoczesną nieruchomością. Zarówno aspekt biznesowy jak i wizualny inwestycji ma jasno komunikować przeznaczenie lokalu: każdy dynamicznie rozwijający się lekarz i terapeuta znajdzie tu miejsce, w którym będzie mógł bez barier pracować na własne nazwisko… i na pewno nie będzie musiał się wstydzić gabinetu, w którym to robi.

Za pomysłem coworkingu dla lekarzy stoi gdyńska Grupa Cirrus Capital, a za projekt architektoniczny odpowiada Studio HoffArt. Razem udało się im osiągnąć coś, czego w Polsce do tej pory nie było – nowoczesne gabinety medyczne z pełną obsługą, które lekarze mogą wynająć nawet na godziny. Projekt łączy w sobie wyróżniające się w branży ciepłe barwy wnętrz z detalami nawiązującymi do marynistycznych tradycji Trójmiasta. W lokalu osiągnięto balans między wystrojem nadającym charakter, a minimalistycznym podejściem dającym poczucie profesjonalizmu i powiększającym wizualnie przestrzeń kliniki.

Do dyspozycji pacjentów w lokalu jest recepcja, poczekalnia, łazienka oraz trzy gabinety lekarskie. Lekarz z kolei poza gabinetem ma do dyspozycji pomieszczenie socjalne, kuchnie, przebieralnie i osobną łazienkę. Ale co ważniejsze, dzięki zastosowaniu modelu biznesowego znanego z biur coworkingowych, lekarz może zarejestrować na miejscu działalność, ma pełną obsługę recepcji, dostęp do systemu informatycznego czy nawet obsługę napojów dla siebie i pacjentów w godzinach przyjęć. A to wszystko w ramach płaskiej stawki godzinowej – w przeciwieństwie do zwyczajowej w tej branży opłaty uzależnionej od dochodów lekarza.

W lokalach usługowych kluczowym aspektem jest połączenie formy z funkcjonalnością – nadanie charakteru i wywołanie odpowiednich emocji w odwiedzających bez kompromisów w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania biznesu. W tym przypadku możemy powiedzieć, że klinika Cirrus Medical jest wzorcowym przykładem takiego połączenia.