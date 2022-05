Coworking i kawiarnia w jednym. Oto CoWork Cafe w Galerii Północnej

W warszawskiej Galerii Północnej powstała przestrzeń coworkingowa utrzymana w klimacie kawiarni - CoWork Cafe.

Komfortowo wyposażone miejsce jest lepszą alternatywą dla osób dotychczas pracujących z domu. Lokal doskonale sprawdzi się też jako przestrzeń do spotkań biznesowych, posiada bowiem salkę w pełni przystosowaną do firmowych eventów.

- Jest to miejsce do pracy, spotkań i pysznej kawy. Nowy Format CoWork Cafe proponuje zamianę domowej kanapy na niezobowiązujący klimat kawiarni ze świeżymi kanapkami oraz profesjonalnie przygotowaną przestrzenią do pracy wśród innych freelancerów – mówi Magdalena Mazur, twórca projektu.

Klienci CoWork Cafe mogą liczyć na pełne wsparcie administracyjne: uzyskają dostęp do wirtualnego adresu, drukowania, kopiowania oraz multimediów służących prezentacjom. Wyróżnikami tej przestrzeni coworkingowej jest designerskie, wyjątkowo komfortowe umeblowanie oraz możliwość zjedzenia podczas pracy smakowitej przekąski, między innymi kanapek przygotowywanych na miejscu czy deserów.

- Format CoWork Cafe jest nowością w przestrzeni retailowej deklasując inne miejsca pracy w centrach handlowych i równocześnie oferując luźną, nieformalną atmosferę znaną wszystkim z kawiarni. Ważnym aspektem jest elastyczne podejście do abonamentów oraz najniższa cena wśród CoWork na rynku warszawskim - podkreśla Łukasz Krzewski, General Manager.