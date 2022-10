Coworking zawitał do Alei Bielany

Na 300 mkw. w galerii Aleja Bielany mieści się przestrzeń coworkingowa - CoWork. Można w niej znaleźć 16 indywidualnych biurek, 4 salki konferencyjne, miejsca do pracy w strefie wspólnej oraz strefę relaksu.

CoWork w galerii Aleja Bielany umożliwia kreatywne spotkania, konferencje, czy rozmowy kwalifikacyjne. Na ponad 300 mkw. znaleźć w nim można 16 indywidualnych biurek, 4 salki konferencyjne, miejsca do pracy w strefie wspólnej oraz strefę relaksu. W trosce o komfort pracy przygotowanych zostało także 5 dźwiękoszczelnych budek telefonicznych. Rozkład pomieszczeń jest intuicyjny i ergonomiczny. Użytkownicy mogą korzystać zarówno z darmowej strefy pracy, jak i odpłatnie zarezerwować wybrane biurko lub salkę konferencyjną za pomocą dedykowanej aplikacji CoWork Aleja Bielany.

− CoWork Aleja Bielany to przestrzeń dla lokalnej społeczności i klientów naszego centrum handlowego. Pokazujemy, że może ono być idealnym miejscem zarówno zakupów, jak i kreatywnej rozrywki, spotkań towarzyskich, nauki oraz pracy. Wielofunkcyjność naszego obiektu sprawia, że ludzie chętnie tu przychodzą, spotykają się i spędzają czas. Nie muszą już przemieszczać się z pracy do jednego punktu miasta, a później do kolejnego, by zrobić pożądane zakupy − w Alei Bielany mają wszystko pod ręką – powiedziała Ewa Kolondra, dyrektor Centrum Handlowego Aleja Bielan