CPI wraz z JMW Architekci pracuje nad wizją biura przyszłości

CPI Property Group (CPIPG), kontynuując program „Bezpieczni w Biurze”, wspólnie z pracownią architektoniczną JMW Architekci, integratorem teleinformatycznym Integrated Professional Solutions - IPS oraz specjalistą w zakresie projektowania instalacji wewnętrznych - ECLIPSE Projekt, pracuje nad modelem biura rzeczywistości postpandemicznej.

- Naszą ideą biura nowej rzeczywistości jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu ekonomiki adaptacji przestrzeni i wydajności pracy. Stworzony nas model biura będzie uwzględniał odpowiednie warunki pracy oraz zasady przebywania w przestrzeniach wspólnych. Pragniemy też wdrożyć najlepsze rozwiązania technologiczne, np. minimalizujące bezpośredni kontakt z często używanymi powierzchniami - komentuje Agnieszka Ciupak, Head of Leasing Office, CPIPG Poland.

Projekt biura przygotowuje pracowania architektoniczna JMW Architekci, która posiada

w portfolio szereg zrealizowanych projektów aranżacji wnętrz biurowych i komercyjnych, wpisujących się w trendy i zasady projektowania tego typu przestrzeni. Architekci już mierzą się z nowatorskim podejściem, czego efektem będzie przestrzeń, która z jednej strony zapewni wydajność pracowników w nowych warunkach, z drugiej strony postawi na podejście technologiczne i standardy higieny np. aplikacje sterujące funkcjonowaniem biura, stosowanie łatwych w utrzymaniu czystości materiałów wykończeniowych, bezdotykowość obsługi czy strefowanie i organizację komunikacji pracowników i gości wewnątrz biura.

- Powrót do biur po przerwie zawiązanej z pandemią powinien być świadomy i bezpieczny. Najważniejszym wyznacznikiem organizacji życia w biurze stanie się zachowanie zasad higieny i dystansu. Reorganizacja przestrzeni powinna zawierać także aspekt funkcjonalny i estetyczny, na co my jako architekci musimy szczególnie zwrócić uwagę. Wspomniane wyżej rozwiązania, to tylko część pomysłów, które będziemy implementować w projektach realizowanych przez pracownię JMW Architekci wspólnie z CPI Property Group w ramach programu „Bezpieczni w Biurze” – tłumaczy architekt Jakub Wiśniewski, partner w JMW Architekci.

W projekcie „Bezpieczni w Biurze” uczestniczą również specjaliści z zakresu technologii biurowych oraz rozwiązań technicznych, zwłaszcza systemów wentylacyjnych i klimatyzacji.