Curie-Skłodowska i namiot Goliat bohaterami muralu w CitySpace Nobilis

Murale coraz częściej pojawiają się w nowoczesnych biurach jako inspirujący element aranżacji wnętrza. Zwiększają efektywność pracy oraz pobudzają kreatywność. Sztuka zawitała do jednego z lokali wiodącego operatora elastycznych powierzchni biurowych. To nie koniec nowości.

Wyjątkowy mural niedawno pojawił się w CitySpace Nobilis Business House. Przedstawia wizerunek noblistki Marii Curie-Skłodowskiej. – Nasze biura znajdują się przy ulicy nazwanej jej imieniem, a dodatkowo słowo „noblistka” odwołuje się do nazwy biurowca – „Nobilis” – wyjaśnia Magdalena Śnieżek. Drugim bohaterem malowidła jest Goliat – bardzo dobrze znany we Wrocławiu namiot cyrkowy o funkcji handlowej, który stał niegdyś w bliskim sąsiedztwie biurowca.

Inspiracje ze świata

Murale w biurach to coraz bardziej popularne zjawisko. Przybierają one różne kształty i kolory. Czasami są jednokolorowe jak w Bank of China w Pekinie, inne tętnią feerią barw. Biurowe murale odwołują się do miejsc, historii, osób lub tożsamości firmy, jak np. w znanym wieżowcu, gdzie z okazji 90. rocznicy ukończenia jego konstrukcji, wnętrze ozdobił nowy zestaw malowideł i fototapet. W innych miejscach sławnego budynku na suficie widnieją sceny z taśmy produkcyjnej oraz z historii postępu przemysłowego.

W przypadku CitySpace elementem tożsamości organizacji jest identyfikacja z miastem, co potwierdzają motywy przewodnie nowego muralu. Autorem „Goliata”, bo tak nazywa się malowidło, jest grupa Kolektyf. Zdaniem autorów oraz zamawiających, mural to coś więcej niż tylko ładna ściana. Jest sposobem prezentacji wartości, którymi kieruje się firma, wpływa także pozytywnie na jakość i efektywność pracy. – Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w USA pokazują, że sztuka w pracy pomaga obniżyć poziom stresu, zwiększa kreatywność oraz zachęca do wyrażania własnych opinii – przywołuje Magdalena Śnieżek. – Z kolei badania w Wielkiej Brytanii udowodniły, że obecność sztuki zwiększa efektywność działań – dodaje.

Większa kreatywność oraz produktywność

Dzięki dużej atrakcyjności wizualnej, wszechstronności oraz efektywności w wywoływaniu pozytywnych stanów u pracowników, po murale sięgają wiodące firmy z branży nowych technologii, takie jak Google, Nokia czy Facebook. Te same powody czynią murale doskonałą formą zdobienia biur wszystkich branż. Jest na to kilka argumentów.

Po pierwsze, taki sposób dekoracji nie zabiera przestrzeni, a jedynie wykorzystuje już istniejącą, w wyraźny sposób ją ulepszając. Po drugie, murale ożywiają wnętrze i dodają im swobody. Po trzecie, mogą opowiadać historię firmy lub miejsca – są elementem komunikacji z pracownikami. A po czwarte, wzmagają kreatywność i produktywność – zapewniają efekt wspomagający pracę twórczą. – To z tych powodów zdecydowaliśmy się na mural. W naszych biurach dużo jest pracy twórczej, kreatywnej, są tu firmy zajmujące się innowacjami, nowymi technologiami, tworzące nowe produkty i usługi – wyjaśnia Magdalena Śnieżek z City Space.