Cyber przestrzeń przyjazna ludziom, czyli biuro STM Cyber projektu Interiors

Już na samym wejściu do warszawskiej siedziby STM Cyber w Business Garden można poczuć awangardowy klimat. - Chcąc stworzyć idealne warunki do pracy i prawdziwy Hakerspace, zwróciliśmy się o pomoc do najlepszych specjalistów w tej dziedzinie: firmy Interiors, którzy zajęli się kompleksową realizacją projektu i wyposażeniem naszego biura - opowiada Marta Syta, dyrektor działu HR, STM Cyber. Projektanci z Interiors od razu złapali wspólny język z inwestorem. - Jasno określone oczekiwania, a przy tym otwartość i duże zaufanie do naszych pomysłów pozwoliło nam stworzyć biuro, które z przyjemnością sami chętnie odwiedzamy – zaznacza Joanna Nowicka, główna projektantka i współwłaścicielka firmy Interiors.

Prace nad nową siedzibą firmy STM Cyber rozpoczęły się w trakcie trwania pandemii.

Rozwijająca się firma z branży cyber-bezpieczeństwa ze śmiałością i przekonaniem podeszła do zmiany biura.

Nową siedzibę STM Cyber zlokalizowano w Business Garden w Warszawie.

Do współpracy nad projektem zaproszono firmę Interiors.

W poszukiwaniu idealnej przestrzeni

Pierwszym etapem procesu było poszukiwanie razem z firmą Axi Immo odpowiedniej powierzchni na nowe biuro. Ostatecznie decyzja zapadła na lokalizację w Business Garden w Warszawie. Zarówno otoczenie biurowca, wpisujące się w niesztampowy charakter pracy, jak i sama infrastruktura jeszcze pustej powierzchni dawała pełen wachlarz możliwości stworzenia wnętrza na miarę STM Cyber.

STM Cyber jest firmą dynamicznych, młodych ludzi i pełnych pasji specjalistów, którzy dbają o bezpieczeństwo firm świadcząc usługi z zakresu Cyber Security. Ciągły rozwój i działania budowania najpotężniejszego działu R&D w Europie Środkowej skłoniły firmę do relokalizacji i stworzenia nowego biura, odzwierciedlającego charakter firmy, jednocześnie tworząc atrakcyjne i rozwijające miejsce pracy dla obecnych i nowych pracowników.

Prawdziwy Hakerspace

Chcąc stworzyć idealne warunki do pracy i prawdziwy Hakerspace, zwróciliśmy się o pomoc do najlepszych specjalistów w tej dziedzinie: firmy Interiors, którzy zajęli się kompleksową realizacją projektu i wyposażeniem naszego biura - mówi Marta Syta, dyrektor działu HR, STM Cyber.

Joanna Nowicka, główna projektantka i współwłaścicielka firmy Interiors, twierdzi, że najważniejszym krokiem jest zrozumienie potrzeb klienta. – Zawsze musimy poczuć specyfikę, klimat i atmosferę firmy dla której tworzymy wnętrze. Z STM Cyber już od samego początku złapaliśmy wspólny język. Jasno określone oczekiwania, a przy tym otwartość i duże zaufanie do naszych pomysłów pozwoliło nam stworzyć biuro, które z przyjemnością sami chętnie odwiedzamy – wspomina projektantka.

Już na samym wejściu do nowej siedziby STM Cyber czuć awangardowy i nietypowy dla standardowych biur klimat.

Mieszają się tu konsekwentnie jaskrawe kolory w meblach, ościeżnicach czy elementach wyposażenia w zestawieniu z ciemnym, miejscami tajemniczo-mrocznym wnętrzem, podbite dużą „dawką” różnorodnego oświetlenia. Od pierwszych minut spędzonych w STM przenosisz się w klimat cyber… i nie ważne czy jesteś pracownikiem, czy gościem – przejmujesz pozytywną energię biura i wchodzisz w to całym sobą.

Biuro spersonalizowane

Pod względem funkcjonalnym biuro podzielone jest na dwie strefy: serce biura, czyli strefa wspólna, gdzie znajduje się miejsce spotkań (chillout, strefa gier i jadalnia) oraz pokoje pracy – pokoje poszczególnych działów, gabinety i pokoje spotkań – sala konferencyjna i silent room. Każde z pomieszczeń ma zarówno spersonalizowane wyposażenie, jak i sam wystrój wnętrza.

W pokojach intensywnej, kreatywnej pracy nie mogło zabraknąć biurek z elektryczną regulacją wysokości, umożliwiającą szybka zmianę pozycji pracy z siedzącej na stojącą. Zamiast dużych niepotrzebnych, w tej specyfice pracy, szaf, zastosowaliśmy lockery dla każdego pracownika – opowiada Joanna Nowicka.

Projektantka podkreśla, że obecnie design nie wyklucza funkcjonalności, a jest wręcz z nią powiązany. - Wiemy, jak ważne jest funkcjonalne i wygodne siedzenie, dlatego każde stanowisko pracy wyposażone zostało w designerski i ergonomiczny fotel biurowy V6 firmy Vank. Jego nowoczesna forma i różnorodność doboru kolorów poszczególnych elementów idealnie wpisuje się w cyber wnętrze – zaznacza.

Projektanci dodatkowo w pokojach rozlokowali mobilne pufy do szybkich spotkań czy też fotele wypoczynkowe zgodnie z preferencjami konkretnych użytkowników. - Biuro ma stwarzać warunki komfortowej pracy i powinno być tak zróżnicowane jak jego pracownicy. To oni tworzą daną organizację i dlatego projektując trzeba mieć to na uwadze - podkreśla Nowicka.

Współpraca z polskimi artystami

STM Cyber zależało również na współpracy z polskimi artystami. Nie mogło zatem zabraknąć we wnętrzach obrazów od Davee Blows czy Krzysztofa Wizarda Niemca, a głównym motywem sali konferencyjnej jest mural od BROCKI stworzony specjalnie dla STM. Wnętrza dodatkowo zdobią zarówno dedykowane tapety, jak i designerskie oświetlenie od Kartell czy też AQform w poszczególnych strefach.

Każdy najmniejszy kąt biura ma swój charakter i niebanalne wykończenie, choćby silent room, w którym wykorzystano akustyczne panele zaprojektowane w motyw Pac-Mana.

W zależności od potrzeby można pracować na swoim stanowisku pracy stojąc lub siedząc, przejść do strefy chilloutu i zrelaksować się przy automacie do gier lub dobrej muzyce, bo w biurze STM Cyber dostępna jest nawet…. konsola DJ, albo wypić kawę i wymienić się doświadczeniami z kolegami przy stole z wygodnymi hokerami.

W biurze STM Cyber dostępna jest nawet…. konsola DJ, fot. Piotr Krajewski

- Panująca w biurze atmosfera sprawia, że nie chce się z niego wychodzić. Świetnym tego przykładem jest wykorzystanie go po godzinach pracy przez naszych pracowników jako miejsca spotkań, integracji zespołów oraz spełniania własnych pasji. Weekendowo jesteśmy bazą dla czołowych zespołów CTF, czyli Capture The Flag – przekonuje Syta.

Joanna Nowicka też nie kryje entuzjazmu z projektu. - Dla nas jest to wielka przyjemność, odwiedzając naszego klienta, widzieć jak ludzie dobrze czują się w stworzonym przez nas wnętrzu. Wiedząc, że powierzone nam zadanie spełniło się w 100 proc., motywuje nas to do tworzenia kolejnych niekonwencjonalnych projektów, mając przede wszystkim na uwadze odzwierciedlenie we wnętrzach tego co najlepsze w danej organizacji, mając na uwadze ludzi i dalszy rozwój firm- podsumowuje projektantka.