Cyrkowy hotel ibis Styles w Szczecinie otworzył drzwi dla gości

Zlokalizowany w samym sercu Szczecina, ibis Styles Szczecin Stare Miasto właśnie otworzył podwoje. W wystroju hotelu postawiono na elementy nawiązujące do estetyki cyrku, magii oraz iluzji.

22 września Stare Miasto w Szczecinie zmieniło się na chwilę w cyrkową arenę, pełną sztuczek, pokazów i atrakcji rodem ze świata magii, a całość uświetnił koncert Reni Jusis. Wydarzenie otwarcia hotelu poprowadził prezenter telewizyjny Mateusz Szymkowiak.

ibis Styles Szczecin Stare Miasto oferuje gościom 161 pokoi. Wystrój hotelu utrzymany w wiodących barwach czerwieni z niebieskimi akcentami, bieli i czerni na pierwszy rzut oka przywołuje stylistykę cyrkowych wnętrz. Całość dopełniają artystyczne czcionki, oświetlenie i wykorzystanie współgrających ze sobą geometrycznych kształtów oraz form. Motyw przewodni hotelu przewija się na każdym kroku pobytu gości – od samego wejścia, przez recepcję, przestrzenie wspólne po aranżacje pięter i pokoi. Co więcej, w cyrkowym stylu utrzymane są także karty gości czy menu restauracji Winestone. Jednym z charakterystycznych elementów w lobby jest oryginalny cyrkowy monocykl.

- Inspirując się światem marki ibis Styles, która zaprasza gości do odkrywania storytellingu hotelu, naszym celem było przygotowanie wnętrz opowiadających spójną historię. Dzięki temu każdy z gości, już przekraczając próg budynku, staje się bohaterem jego opowieści. Cyrk jest motywem, który nawiązuje do dziecięcych marzeń i fantazji. To miejsce magiczne, w którym wszystko jest możliwe – i taka wizja przyświecała nam w projektowaniu najmniejszego detalu wystroju hotelu. Jesteśmy dumni z końcowego efektu – komentuje Rafał Setlak z Pracowni Architektonicznej Detal, odpowiedzialnej za projekt wnętrz hotelu.

To już trzeci hotel sieci Accor w Szczecinie. Inwestorem obiektu jest AccorInvest.