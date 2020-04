Zdalne funkcjonowanie to nie nowość. Do tej pory Polacy na co dzień coraz chętniej robili w ten sposób zakupy, załatwiali część urzędowych spraw, szukali pracy czy rozrywki. Teraz jednak nadszedł czas na ostateczny i globalny test wszystkich rozwiązań online. Czy zdadzą egzamin w rzeczywistości, w której spora część życia przeniosła się do Internetu? Jak z tą niespodziewaną sytuacją poradzą sobie marki?

Przed przedsiębiorcami stoi aktualnie wiele wyzwań. Ich rolą nie jest tylko zapewnienie sprawnego funkcjonowania wewnętrznych struktur firmy. Największe i najważniejsze zadanie to obecnie przeniesienie niemal całości działań komunikacji zewnętrznej do świata wirtualnego. - Nowa rzeczywistość wymusiła na firmach weryfikację dotychczasowych narzędzi, a także planów i celów, jakie jako przedsiębiorcy postawiliśmy sobie na początku tego roku. Jak dotrzeć do konsumentów, jakich komunikatów używać? Mimo, że wiele pytań jeszcze przed nami, punkt wyjścia jest jeden – w marketingu czas na online! Obecnie, stajemy przed ważnym zadaniem wybrania najskuteczniejszych narzędzi komunikacji z konsumentami, które przynajmniej czasowo zastąpią komunikację offline - mówi Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska. To moment wielu zmian, zarówno ze strony konsumentów, jak i firm. Marki, chcąc sprostać wymaganiom swoich klientów, powinny z pewnością rozpocząć od analizy zachowań konsumentów, a te ewidentnie skupiają się na e-commerce.

Bezpieczny e-koszyk

Ograniczone możliwości korzystania z handlu stacjonarnego, wzmocniły pozycję sklepów online. To właśnie one są odpowiedzią na aktualne potrzeby klientów. Jak wynika z badań Nielsena, w ostatnim tygodniu marca, wartość koszyka zakupowego w Internecie wzrosła aż o 23 proc. w porównaniu z tygodniem trzecim. Według raportu Izby Gospodarki Elektronicznej natomiast, aż 37 proc. badanych uważa, że zakupy internetowe są w tym momencie bezpieczniejsze od tych robionych w sklepach stacjonarnych. Opinia ta przeważa wśród internautów w wieku 35-44 lat oraz u ponad połowy osób mieszkających w mniejszych miastach (20-50 tysięcy mieszkańców)[1]. Do zakupów online, do tej pory zdominowanych przez sektor modowy, dołączyły wszelakie usługi. Konsumenci częściej niż do tej pory nabywają artkuły spożywcze, kosmetyki, książki i wiele innych. W nowej rzeczywistości, niezależnie od tego, co oferuje konkretna marka – bardzo ważne są podejmowane w sieci kroki. Jedno jest pewne, w social mediach nie wystarczy już tylko „być”.

Online to więcej niż obecność

Rozwiązań, aby zaisnieć w świecie wirtualnym jest wiele. Wśród najbardziej popularnych są, m.in.: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook Ads czy Google Ads. Obecnie nie zmieniło się źródło reklamy, ale forma jej prowadzenia. Niespodziewana sytuacja wymusiła na producentach nową komunikację i formę promocji. Ich głównym zadaniem jest przede wszystkim nie zwalniać tempa. Należy nadal budować świadomość swojej marki oraz jej usług. Kreatywność i użyteczność – to wartości, których teraz oczekują konsumenci. Warto więc wykorzystać platformy online do prezentacji produktów i jednocześnie – edukacji ich zwolenników. Wskazówki w turtorialach będą dla nich wartością dodaną, możliwą do wykorzystania w życiu codziennym. W ofercie sprzedażowej, bardziej niż dotychczas, interesująca z perspektywy konsumenta może okazać się darmowa wysyłka produktu. Taka forma „rabatu” to nie tylko finansowa korzyść dla kupującego, ale również integracja z nim w tej trudnej sytuacji.

Wiele branż, bez względu na doświadczenie, może dziś skutecznie korzystać z rozwiązań, które oferuje bardzo obfite źródło, jakim jest Internet. Warto przy tym pamiętać, że ogromny wpływ na efektywność podejmowanych działań mają rzetelny research, właściwa interpretacja potrzeb konsumenta docelowego i otwartość na nowe rozwiązania.