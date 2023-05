Czterogwiazdkowy hotel w Holandii nawiązuje do kanałów z jakich słynie miasto

Holenderskie miasto Den Bosch słynie ze swoich kanałów. Właśnie nimi inspirowali się twórcy projekty największego hotelu w mieście, The Den.

Rok temu w historycznym mieście-twierdzy s-Hertogenbosch, czyli Den Bosch, w Holandii został otworzony nowy hotel: The Den, a Tribute Portfolio Hotel, to największy w historii miasta hotel ze 160 pokojami. Czterogwiazdkowy hotel znajduje się w nowoczesnej i popularnej dzielnicy "Het Paleiskwartier" i jest połączony mostem dla pieszych "De Paleisbrug", oferując gościom hotelowym bezpośrednie połączenie z centrum miasta.

"Hotel The Den jest miejscem, gdzie lokalna kultura spotyka się z międzynarodowym urokiem" - wyjaśnił dyrektor generalny The Den. "Chcemy uczcić historyczne miasto-twierdzę i przejąć lokalny burgundzki styl życia, a jednocześnie zaprezentować nową koncepcję Den Bosch - coś nowoczesnego i kosmopolitycznego, co przyciągnie międzynarodowych podróżnych do tego atrakcyjnego miasta".