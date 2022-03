Dawna galeria Plaza uruchomiła Szafę Dobra dla potrzebujących z Ukrainy

Dzięki ogromnej mobilizacji firm, organizacji i mieszkańców w piątek (11 marca) w Krakowie oficjalnie otwarto drzwi Szafy Dobra. To miejsce, gdzie uchodźcy z Ukrainy mogą bezpłatnie i w komfortowych warunkach otrzymać potrzebną odzież. „Sklep” został wyposażony w przymierzalnie, kącik zabaw i miejsce dla rodzica z dzieckiem.

REKLAMA

Szafa Dobra to wspólna inicjatywa fundacji Internationaler Bund Polska, operatora Centrum Wielokulturowego w Krakowie oraz IKEA Kraków, Strabag Polska i Diverse. Znajduje się w lokalu po hipermarkecie spożywczym na parterze dawnej galerii handlowej Plaza w Krakowie. Przygotowania do jej otwarcia trwały ponad tydzień. W tym czasie ekipa firmy budowlanej Strabag dostosowała pomieszczenie, Diverse zajął się merchandisingiem, a pracownicy IKEA wyposażyli przestrzeń w wieszaki, regały i kosze na ubrania. Zadbali również o to, aby osoby uciekające przed wojną mogły odbierać potrzebną odzież w godnych warunkach. W lokalu powstał m.in. kącik zabaw czy wydzielone miejsce dla rodzica z dzieckiem. Są też przymierzalnie i punkt obsługi, przy którym pracują wolontariusze. Kolejne kąciki zabaw IKEA urządziła w górnej części budynku, gdzie tymczasowo zakwaterowanych zostanie od 300 do 500 osób z dotkniętej wojną Ukrainy.

- Szafa Dobra przypomina normalny sklep z ubraniami, z tą różnicą, że odzież wydawana jest uchodźczyniom i uchodźcom bezpłatnie. Udało się nam stworzyć miejsce, gdzie każdy może przyjść i dostać tyle rzeczy, ile potrzebuje. A jednocześnie każdy może przynieść niezniszczone ubrania, którymi chce się podzielić z potrzebującymi. Wszystko w jednej lokalizacji. Skorzystaliśmy tu z doświadczenia IKEA Kraków, która w 2019 roku zorganizowała w Forum Wydarzeń działającą na podobnych zasadach Przestrzeń Pełną Dobra – mówi Maria Wojtacha, dyrektorka Internationaler Bund Polska, operatora Centrum Wielokulturowego w Krakowie.

Pomoc cały czas niezwykle potrzebna

Pomimo ogromnej ilości przekazanych ubrań, potrzeby cały czas rosną. Według statystyk Urzędu Miasta, w Krakowie przebywa już prawie 100 tys. uchodźców z Ukrainy, z czego około 70 tys. planuje zostać w mieście. Jak wiemy, uciekają oni najczęściej z małym plecakiem, mając przy sobie tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Organizatorzy nieprzerwanie apelują więc do mieszkańców, firm i instytucji o przynoszenie niezniszczonych i wypranych ubrań oraz obuwia. Przy większych ilościach pracę wolontariuszy zdecydowanie ułatwi ich wcześniejsze posegregowanie. Ubrania można przynosić od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 - 17.00. Szafa Dobra nie prowadzi zbiórki żadnych innych produktów ani jedzenia.

Najważniejsze informacje dla potrzebujących

Szafa Dobra otwarta jest od poniedziałku do soboty, w godz. 10.00 - 18.00. Wejście do „sklepu” znajduje się od strony parkingu zewnętrznego dawnej galerii Plaza (aleja Pokoju 44) w Krakowie. Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o ilość wydawanych ubrań i akcesoriów. Przy odbiorze wystarczy okazać jeden z wymienionych dokumentów: skierowanie na pobyt w miejscu zakwaterowania, paszport z pieczątką, na której widnieje data wjazdu na terytoriom Polski po rozpoczęciu działań wojennych lub analogiczny dokument wydany przez Konsulat Generalny Ukrainy. Ubrania wydawane są też osobom posiadającym pełnomocnictwo od organizacji zarejestrowanych w KRS i uczestniczących w Koalicji Otwarty Kraków.

Centrum Wielokulturowe w Krakowie razem z IKEA

Szafa Dobra to kolejna wspólna inicjatywa Centrum Wielokulturowego w Krakowie i sklepu IKEA. Od początku wybuchu wojny w Ukrainie, IKEA Kraków aktywnie wspiera organizacją zbiórek i zakwaterowania dla uchodźczyń i uchodźców. Na ten cel przekazała już ponad 3 tys. produktów, takich jak meble, łóżka, materace, kołdry, pojemniki na żywność, zabawki i wiele innych.