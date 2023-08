Dawny zakład krawiecki stał się inspiracją do wnętrz cukierni. Oto Żona Krawca na warszawskiej Pradze

Tkaniny, tkaniny i jeszcze raz tkaniny - tak w skrócie można opisać wnętrze cukierni Żona Krawca, którą otwarto po prawej stronie Wisły w Warszawie. Nazwa zobowiązuje!

Na warszawskiej Pradze powstała druga lokalizacja cukierni Żona Krawca.

We wnętrzach znajdziemy dużo odniesień do zawodu, który pojawia się w nazwie obiektu.

Za projekt wnętrz odpowiada pracownia Sojka &Wojciechowski.

Cukiernia Żona Krawca jest doskonale znana mieszkańcom prawo brzeżnej Warszawy. Ich pierwsza kawiarnia na Siennickiej (która powstała w dawnym lokalu krawieckim od czego nazwę wzięła cała sieć) działa już od ponad 10 lat. Natomiast wypieki pochodzące z manufaktury Żona Krawca, można spotkać w kawiarniach w całej Warszawie. Kiedy przyszedł czas żeby ruszyć z kolejnym miejscem właściciele zwrócili się o projekt do zaprzyjaźnionej pracowni Sojka &Wojciechowski.

Projektanci zbudowali pomysł nowego wnętrza wokół wdzięcznej nazwy, która do tej pory nie była ich zdaniem wystarczająco wykorzystana. Postanowili nawiązać do klasycznego warsztatu krawieckiego. W związku z tym całość koncentruje się wokół różnego rodzaju tkanin. Zostało wybranych 8 wzorów o różnej strukturze i kolorystyce, które stworzyły spójną całość. Następnie tkaniny zostały podzielone na elementy wypełniające wnętrze - tapicerkę krzeseł i foteli, tapicerowane panele na obudowie baru i słupa konstrukcyjnego w centrum lokalu. Główną jednak rolę odgrywają na ogromnej kanapie biegnącej wzdłuż wnętrza. Zostały tam wykorzystane w roli pleców, zwinięte niczym bele materiału w pracowni krawieckiej (w rzeczywistości jest to miękka gąbka jedynie umiejętnie obszyta tkaniną).

W salonie krawieckim nie mogło zabraknąć ogromnych luster, jedno z nich specjalnie postarzone, wydłuża optycznie wspomnianą wcześniej kanapę i maskuje wejście do toalety (wystylizowanej na przymierzalnie). Drugie klasyczne znajduje się na wysokości ogromnego stołu nawiązującego do typowych stołów krawieckich, na których rozkrajane są tkaniny. Dopełnieniem warsztatowego charakteru są robocze lampy nad stolikami, wykonane według indywidualnego projektu architektów.

Lokal został tak funkcjonalnie zaplanowany, żeby każdy poczuł się komfortowo, jest stolik w oknie dla osób wpadających na szybką kawę, wygodne fotele w witrynie dla tych, którzy chcą się zatrzymać na chwilę dłużej, bardziej formalna ława i duży stół na większe i mniejsze spotkania. Relaksującej atmosfery dopełniają: ciepłe oświetlenie i przede wszystkim….doskonałe wypieki, które dodatkowo ozdabiają wnętrze w ogromnej narożnej witrynie w samym sercu lokalu.