Defra zaprezentuje nową kolekcję mebli łazienkowych na 4 Design Days 2023

Już 26 stycznia, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach ruszają targi 4 Design Days. To siódma edycja wydarzenia, podczas którego w jednym miejscu zgromadzą się czołowi architekci, projektanci, twórcy oraz wielbiciele dobrego designu. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć marki Defra, która premierowo zaprezentuje nową, w pełni modułową kolekcję mebli do łazienki.

REKLAMA

Już 26 stycznia, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach ruszają targi 4 Design Days.

Podczas 4 Design Days 2023 Defra zaprezentuje nową kolekcję mebli łazienkowych MO-RE autorstwa Studia Politowicz.

MO-RE znaczy więcej – to proste hasło skrywa całą esencję nowej kolekcji. Seria MO-RE autorstwa Studia Politowicz stanowi odpowiedź marki Defra na coraz silniejszy trend na personalizację przestrzeni. Kolekcja nie narzuca gotowych rozwiązań, lecz zachęca do stworzenia unikalnej zabudowy w oparciu o osobiste potrzeby użytkownika. Stoisko Defry zostało zaprojektowane w taki sposób, by te potrzeby wyeksponować.

Oryginalną ekspozycję podkreślą trzy główne kolory, które odpowiadają kolejno odcieniom mebli: klasyczna biel, głęboka czerń oraz zdecydowany odcień bodega o barwie ciemnego oranżu. Każdy z nich wyznacza osobą strefę aranżacyjną i funkcjonalną, w których poszczególne bryły z tej samej kolekcji odgrywają zupełnie różne role. Na ekspozycji zobaczymy więc propozycje zarówno do przestronnego salonu kąpielowego, jak i do łazienki rodzinnej czy wygodnej łazienki dla dwojga. Aranżację uzupełniają lustra o modnie zaokrąglonych krawędziach oraz funkcjonalna szafka lustrzana.

Więcej stylu

Meble z kolekcji MO-RE zostały tak zaprojektowane, by odnaleźć się w niemal każdym wnętrzu i stylu.

Na ekspozycji zobaczymy więc nie jeden, a dwa rodzaje frontów dostępnych w kolekcji: gładki, minimalistyczny front z frezowanym przelotowo uchwytem oraz front frezowany na brzegach, nawiązujący do stylu klasycznego i przeznaczony do montażu z uchwytami TWIG (w wersji jedno- lub dwupunktowej). Uchwyty te występują w trzech opcjach kolorystycznych: w czarnym macie, w chromie i w złotym połysku. Możliwość łączenia poszczególnych modułów kolekcji pozwala na tworzenie niezliczonych konfiguracji, dzięki którym łazienka zyskuje naprawdę osobisty charakter. Zabawę stylem umożliwia także zestawianie brył w różnych kolorach, które doskonale się uzupełniają.

Defra zaprasza na stoisko nr 60 w głównej hali wystawienniczej. Przestrzenna ekspozycja marki nawiązuje stylistyką do modnego dziś designu z połowy ubiegłego wieku i zachęca do fotografowania.