Design by Tork: o wzornictwie i innowacjach w branży profesjonalnej higieny

Tork to marka profesjonalnej higieny dostępna na rynku od ponad 50 lat. W swojej ofercie posiada produkty do łazienek, które były przełomowe nie tylko ze względu na zastosowaną technologię, ale również wzornictwo.

Łazienki publiczne to pomieszczenia, które w znacznej mierze rzutują na wizerunek całego budynku, czy jest to hotel, restauracja, biuro bądź lotnisko. Łazienki, nawet te publiczne, są miejscami intymnymi, co sprawia, że podświadomie użytkownik przywiązuje do nich dużą wagę. Liczą się czystość, wygoda, ale także estetyka. Rozwiązania dostępne na rynku, również z segmentu profesjonalnej higieny, oferują wzornictwo, które spełnia wszystkie wyżej wymienione wymogi.

Łazienka publiczna wyposażona w produkty marki Tork. fot. mat. Tork

Pionier w dziedzinie innowacji

Historia marki Tork, będącej obecnie globalnym liderem w dziedzinie profesjonalnej higieny na świecie, obfituje w momenty mogące śmiało zostać uznane za przełomowe dla całej branży.

Od wprowadzenia pierwszego jednorazowego czyściwa zastępującego szmaty do sprzątania w 1968 roku, przez pierwszy dozownik w systemie centralnego dozowania cztery lata później po rozwiązania z zakresu IoT w postaci Tork Vision Sprzątanie (wcześniej znane jako Tork EasyCube®) czy pierwszy system ręczników do rąk w trybie dozowania ciągłego Tork PeakServe®. Tork ma na koncie ponad 200 przyznanych lub oczekujących na rozpatrzenie patentów, co samo w sobie świadczy o innowacyjności marki.

Przełomowe wzornictwo

Szwedzka marka może się pochwalić pionierskimi rozwiązaniami w dziedzinie nie tylko technologii, ale również designu. W latach 80. XX wieku na rynek wprowadzona została Box 80 – pierwsza na świecie linia kolorowych dozowników do mydła wykonanych z półprzezroczystego tworzywa.

W roku 1993 światło dzienne ujrzała różnokolorowa linia dozowników metalowych, a w roku 2005 na rynku zadebiutowały dozowniki wykonane z aluminium połączonego z tworzywami sztucznymi. Tork to także pierwsza na świecie firma stosująca bezspoinowe łączenie tworzyw sztucznych w dozownikach.

W swojej ofercie posiada również określaną mianem luksusowej linię Tork Image Design™, w której obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej pokrytej powłoką zapobiegającą powstawaniu odcisków palców. Produkty z tej linii mają gładką powierzchnię oraz łagodne linie i wykonane są z dbałością o detal.

Mówiąc o designie spod szyldu Tork, szczególną uwagę warto poświęcić produktom Tork Elevation. Za projektem linii stoi doświadczony projektant wzornictwa przemysłowego Thomas Meyerhoffer, który na swoim koncie ma współprace między innymi z markami takimi jak: Porsche, Apple, Coca-Cola czy Nike.

Jego projekty były wielokrotnie nagradzane na arenie międzynarodowej za wzornictwo i pokazywane w muzeach na całym świecie, w tym w The Cooper-Hewitt National Design Museum w Nowym Jorku, SF MOMA czy Design Museum w Londonie. Wzornictwo linii Tork Elevation zostało docenione na arenie międzynarodowej otrzymując dwie prestiżowe nagrody: iF Design Award oraz Red Dot Design Award.

Skandynawski design dla całego świata

Produkty z linii Tork Elevation charakteryzuje neutralne wzornictwo nacechowane prostotą, typową dla designu rodem ze Skandynawii – ojczyzny marki Tork oraz samego Meyerhoffera. Ta prostota i neutralność czyni z nich uniwersalne rozwiązanie do wnętrz o różnej stylistyce, co przyświecało autorowi projektu.

– Niektórzy mogą stwierdzić, że dozownik do papieru dla toalet publicznych nie jest najseksowniejszym zleceniem dla projektanta. Ale jak często jest się proszonym o zaprojektowanie funkcjonalnego obiektu, który będzie użytkowany przez setki milionów osób każdego dnia, na przełomie różnych kultur i konwencji? Systemu, który musi się wpisać w miejsca takie jak Opera w Sydney, Empire State Building, lotnisko w Seulu, szwajcarski domek, świątynia w Indiach czy dom mojej matki w Szwecji? – opisuje wyzwanie przed jakim stanął Thomas Meyerhoffer.

Celem był zatem produkt niedominujący w przestrzeni, o uniwersalnym wyglądzie, odporny na uszkodzenia, a także łatwy w otwieraniu, zamykaniu i uzupełnianiu oraz utrzymaniu w czystości.

– Musisz zacząć od podstaw, od funkcjonalnego designu. To przyjazność dla użytkownika, trwałość, wygoda – wyjaśnia designer. – Dozowniki te mają za zadanie pracować w środowisku publicznym, przez które przewijają się setki, czasami tysiące ludzi dziennie – przypomina. Na podstawie jego projektu powstała gama produktów o wzornictwie, które łączy i funkcjonalność, i estetykę.

Dokumentacja projektowa Thomasa Meyerhoffera przedstawiająca linię Tork Elevation, fot. mat. projektanta

Meyerhoffer czerpał inspiracje z natury, naśladując jej organiczne formy, które w swojej bezpretensjonalności harmonizują z koncepcją produktu prostego i neutralnego dla otoczenia. Są delikatne, a jednocześnie zamknięte, przywodzące na myśl kapsułę, opisuje projektant.

Ważnym elementem projektu dozowników była intuicyjność użytkowania, dlatego Meyerhoffer dołożył starań, aby forma produktów sugerowała w sposób oczywisty sposób ich użytkowania i to, do czego służą. – Charakterystyczna dla Bauhausu idea wzornictwa dostępnego dla wszystkich była podstawą projektu – konkluduje designer.

Podstawą projektu produktów z linii Tork Elevation była idea wzornictwa dostępnego dla wszystkich. fot. mat. projektanta

Produkty Tork z pewnością dostępne są dla wielu osób, o czym świadczą chociażby dane liczbowe. W ciągu roku na całym świecie zakładane jest ok. 6,5 mln dozowników tej marki. Innowacyjne technologicznie rozwiązania i atrakcyjne, funkcjonalne wzornictwo spod kreski najlepszych designerów przemawiają za ich wyborem.

