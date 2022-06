Design dla czworonoga. IKEA wprowadza nową serię produktów

IKEA stworzyła nową rodzinę produktów, dzięki której łatwiej będzie zadbać o komfort czworonożnych pupili.

IKEA wprowadziła nową kolekcję produktów zaprojektowanych specjalnie z myślą o domowych czworonogach.

Produkty zostały stworzone tak, aby odpowiadać potrzebom pupili i ich właścicieli.

Zwierzaki wnoszą radość do codziennego życia. Każde ma swój indywidualny charakter i preferencje. Naturalnym jest, że chcemy dla nich tego, co najlepsze – aby czuły się komfortowo, bezpiecznie i szczęśliwie. Tworząc asortyment głównie dla kotów i psów, IKEA wsłuchała się w głosy prawdziwych czworonożnych ekspertów, żeby zrozumieć czego potrzebują.

Dlatego też LURVIG została opracowana przez projektantów, którym zwierzęta są bliskie oraz przeszkolonych lekarzy weterynarii. Wykorzystując naturalne zachowania naszych zwierząt stworzyli produkty, które odpowiadają na potrzeby pupili i ich właścicieli.

– Największym wyzwaniem jest to, aby nie uczłowieczać produktów dla zwierząt. To bardzo ważne, by wykorzystywać ich naturalne potrzeby i zachowania, np. sen i zabawę jako punkt wyjściowy. Dopiero na kolejnym etapie projektowania skupiać się na stylu i formie – podkreśla dr Barbara Schäfer, lekarz weterynarii, IKEA Range Engineering Leader.

Akcesoria do zabawy

W LURVIG znajdziemy rozkładany tunel, który choć niepozorny, zachęca do długiej zabawy – niezależnie od tego, jak duże jest nasze zwierzę. Zabawkę można przechowywać na płasko, dzięki czemu łatwo zwolnić przestrzeń. Gdy natomiast przychodzi czas na posiłek, warto zadbać, aby pupile poczuły się niczym członkowie rodziny królewskiej. Aby uniknąć zachlapanej podłogi i ułatwić sprzątanie, umieśćmy ich miski na wygodnej podkładce.

IKEA wprowadza nową serię produktów dla zwierząt. fot. mat. prasowe IKEA

W ofercie LURVIG nie zabrakło też praktycznych misek z nierdzewnej stali – dostępnych w wielu rozmiarach. Najedzony czworonożny przyjaciel chętnie chciałby znaleźć się na świeżym powietrzu, odpocząć lub… skorzystać z kuwety. Kuweta LURVIG jest naprawdę duża i pojemna, można dokupić także łopatkę.

Kot może ostrzyć pazury do woli na wytrzymałej macie do drapania, a dzięki wszytym paskom można ją łatwo przymocować np. do nogi stołu. To sprytny (oraz zabawny) sposób na przedłużenie żywotności mebli dotychczas narażonych na zadrapania.

Wśród nowości znajdziemy także składaną torbę-transporter, w której wygodnie przewieziemy zwierzaka, np. na wizytę kontrolną u weterynarza, ale może służyć także jako domek-kryjówka. Dobrze, aby zwierzę go polubiło i nie miało złych skojarzeń.

Drzemka dobrze zaprojektowana

Artykuły LURVIG naprawdę zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do naturalnych zachowań i potrzeb zwierzaków. Na przykład, poduszki dla pupili są dostępne w dwóch różnych poszewkach: jedna z futrzaną fakturą, a druga z gładszą, odporną na zabrudzenia powierzchnią. Jest szansa, że dzięki nim wreszcie odzyskamy ulubiony fotel.

Projekty reszty posłań i domków również zawierają w sobie myśl o różnych kocich i psich charakterach. Niektóre zwierzaki lubią spać na widoku i same „mieć widok” na otoczenie, a inne czują się bezpiecznie, ukrywając w ciasnych przestrzeniach. Natomiast jeśli pupil nie ma preferencji, możemy zapewnić mu rozwiązanie 3 w 1 – domek LURVIG, który może służyć jako posłanie na 3 różne sposoby.

Spójne z wnętrzem domu

W wizji projektantów LURVIG nie mogło zabraknąć praktycznych pomysłów na zaoszczędzenie przestrzeni oraz jej sprytne wykorzystanie.

– Myślę, że naprawdę udało nam się stworzyć przedmioty, które zaspokoją podstawowe potrzeby zwierząt i będą współgrać z wyposażeniem domu – mówi dr Schäfer.

To, co jest wspaniałe w LURVIG, to fakt, że nowości z łatwością można łączyć z klasycznymi produktami IKEA, jak na przykład domek dla kota idealnie pasuje do regału KALLAX. Jest dostępny w kolorach, fakturach i wzorach inspirowanych skandynawskim wzornictwem. Jest to doskonała kryjówka dla zwierzaka i punkt obserwacyjny, który nie zajmuje dodatkowej przestrzeni. Składana, łatwa w czyszczeniu i estetyczna wizualnie, ale przede wszystkim funkcjonalna – taka jest nowa rodzina produktów LURVIG dla naszych pupili.