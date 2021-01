Design dla melomana. To projekt spod kreski Raca Architekci

Projektanci z pracowni Raca Architekci stworzyli nietuzinkową i funkcjonalną enklawę w zdecydowanym, męskim stylu.

Mieszkaniec tego wnętrza oprócz zaintonowań muzycznych ceni wysoką jakość oraz dobry design. Estetyczna strona projektu była więc tu bardzo ważny, podobnie jak męski charakter mieszkania, na jakim mu zależało. Bazą kolorystyczną wnętrza jest jasna szarość, którą zestawiono z bejcowanym drewnem dębowym.

- Jako dominanty użyliśmy ciemnozielonego koloru, nadającego wnętrzu męski charakter. Użyliśmy złotych i czarnych dodatków. Na ścianach w całym mieszkaniu pojawia się podział w postaci lamperii wykończonej pasem kamienia i czarną listwą - mówi Marta Raca z pracowni Raca Architekci.

Mieszkanie jest w kształcie wydłużonego prostokąta z pięknym widokiem na starą dzielnicę Gdańska: Strzyżę. Architekci zaproponowali więc układ który nie zasłania tego widoku, a jeszczo do dodatkowo podkreśla.

Przeszklony wykusz przeznaczono na jadalnię. Efektowny widok został zamknięty w ramie w postaci ciężkich welurowych zasłon.

- Na środku tej „sceny” ustawiliśmy okrągły, fornirowany stół na centralnej nodze oraz cztery wygodne krzesła Frei Frau, Leya. Z uwagi na dużą ilość światła naturalnego, jadalnia została zaprojektowana w ciemnej kolorystyce. Tworzy to wyjątkowy klimat - dodaje Marta Raca.

Sąsiadująca z jadalnią kuchnia posiada centralnie usytuowaną wyspę. Najważniejszym jej elementem jest charakterystyczny szary marmur bardiglio, występujący na blatach i ścianie pomiędzy szafkami.

- Mimo że marmur nie jest zalecany na blaty kuchenne, zaproponowaliśmy go ze względów estetycznych. Spodobał się on klientowi do tego stopnia, że zaakceptował on jego wady - wyjaśnia architektka.

Pozostała część kuchni utrzymana jest w neutralnej kolorystyce, na którą składa się bejcowane, dębowe drewno i jasne szarości. W podobnej stylistyce zaprojektowano salon, utrzymany w jasnej kolorystyce z efektowym marmurem bardiglio na szafce i ścianie RTV.

Ciekawe rozwiązanie można zauważyć w strefie wejściowej. Przez kuchnię i korytarz poprowadzony jest pas terazzo, który ma swoją kontynuacją w pomieszczeniu gospodarczym, wc i łazience. W korytarzu architekci zaprojektowali ciąg funkcjonalny ukryty w zabudowie meblowej. Przy wejściu znajduje się szafa ubraniowa. Za nią zlokalizowane jest pomieszczenie gospodarcze z pralką i suszarką a następnie WC. Drzwi do wyżej opisanych pomieszczeń oraz ściany pomiędzy pokryte są frezowaną płytą meblową z czarnymi półkolistymi uchwytami.

W centralnej części mieszkania znajduje się najważniejsze pomieszczenie w tym domu, czyli pokój muzyczny. Został on dobrze wygłuszony dzięki wykładzinie na podłodze oraz tapicerowanym panelom na ścianach.

- To pomieszczenie jest najciemniejszym wnętrzem w mieszkaniu i jednocześnie najbardziej męskim. Znajduje się tu wygodny fotel do odsłuchu z sąsiadującym stolikiem na alkohol. Na jednej ścianie zaprojektowaliśmy małą biblioteczkę z wnęką na pianino - mówi Marta Raca.