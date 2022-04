Design dla Ukrainy. Przypinki "Slava Ukraini" i "Putin idi na ch**" wypuścił Yes

Polska marka biżuteryjna Yes zaprojektowała dwie unikalne przypinki z hasłami, które wielu z nas ma w ostatnim czasie na ustach. "Slava Ukraini" i "Putin idi na ch**" to wyraz braku zgody na nieuzasadnioną agresję. Cały zysk z ich sprzedaży Yes chce przekazać na dalszą pomoc Ukrainie.

Polska marka biżuteryjna YES postanowiła na własny sposób zamanifestować solidarność z Ukrainą. Niezwykłe przypinki dostępne są w przedsprzedaży od 12 kwietnia br.

Kolekcję "YES dla Ukrainy" zaprojektowała Magdalena Dąbrowska.

