Design inspirowany modą. Maciej Zień dla marki Tubądzin

Najnowsze propozycje Macieja Zienia, które powstały we współpracy z zespołem TU_Kolektyw – architektami, projektantami i technologami Grupy Tubądzin, są zapowiedzią podróży przez cztery wyjątkowe modowe style. Międzynarodowa premiera nowości odbędzie się na tegorocznych targach Cersaie w Bolonii.

Kolekcje Boho, Sophisticated, Timeless i Funky koncentrują się wokół najważniejszych trendów ze świata mody i wnętrz. Za odważnym wzornictwem, charakterystycznym dla stylu Macieja Zienia, kryje się zaproszenie do doświadczania wrażeń i odczuć, które towarzyszyły projektantowi w procesie tworzenia. To propozycje niezwykle różnorodne i dekoracyjne, wypełnione połączeniami naturalnych materiałów z ciekawymi wzorami, geometryczną formą i zaskakującymi strukturami, w otoczeniu bogatej palety barw – stonowanych, klasycznych beży, bieli, brązów, ekskluzywnego złota i mocnych akcentów kolorystycznych.

- Projektując kolekcje płytek dla Ceramiki Tubądzin, zawsze starałem się, by nawiązywały one do mody. Tak też stało się tym razem. Moja ceramika romansuje z obecnie dominującymi stylami modowymi. Charakterystyczne dla nich elementy trafiają prosto z wybiegów do wnętrz. W nowych kolekcjach znajdziemy odniesienia do delikatności szlachetnych tkanin, wyrazistości ponadczasowych materiałów czy kultowych wzorów, które zinterpretowałem w oparciu o własne wyobrażenie każdego ze stylu – mówi Maciej Zień, projektant mody i wnętrz, autor kolekcji płytek ceramicznych zaprojektowanych specjalnie dla Grupy Tubądzin.

- Boho, które charakteryzuje się naturalnością i etnicznymi wzorami, daje wrażenie lekkości i wolności. Wytworna kolekcja Sophisticated z motywem art déco otula wyjątkowością i pozwala poczuć się niepowtarzalnie. Funky, w której odnajdziemy grę formą i kolorem, przyniesie wspomnienie radosnej, niezobowiązującej zabawy, natomiast ponadczasowa elegancja Timeless wprowadzi komfort i harmonię – dodaje Maciej Zień.

Współpraca Ceramiki Tubądzin z Maciejem Zieniem trwa od 2009 roku. Na przestrzeni kilkunastu lat projektant wypracował swój unikalny styl rozumienia wnętrza, w którym inspiracja modą i światowymi trendami łączy się z niewymuszoną elegancją, ponadczasową klasyką i bogactwem zjawiskowych dekoracji. Kolekcje płytek ceramicznych autorstwa Macieja Zienia to artystyczna kreacja oparta na szlachetnych materiałach, wypełniona blaskiem, odważnymi wzorami i dbałością o detal, które razem tworzą nowoczesną interpretację glamour.

- Zapraszając 12 lat temu do współpracy jednego z najlepszych polskich projektantów mody mieliśmy świadomość, że wkraczamy w nieznany dotąd w naszej branży obszar, który zmieni sposób myślenia o wnętrzu i otaczającej nas przestrzeni. Odchodząc od tradycyjnego wzornictwa i postrzegania płytki ceramicznej głównie przez pryzmat funkcjonalności, na rzecz designu, za którym stoi jakość, technologia i doświadczenie specjalistów Grupy Tubądzin, wypracowaliśmy nowy model tworzenia kolekcji i prezentowania ceramiki. Propozycje Macieja Zienia od samego początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów indywidualnych i inwestorów, zarówno w kraju, jak i za granicą, dlatego cieszymy się, że na tegorocznych targach Cersaie w Bolonii będziemy mogli pokazać cztery najnowsze kolekcje projektanta– mówi Andrzej Ramel, dyrektor sprzedaży krajowej i marketingu, członek zarządu Grupy Tubądzin.

Nowe kolekcje wyznaczają narrację dla całej marki Tubądzin kreacja Maciej Zień. Tym samym najpopularniejsze produkty z linii inspirowanych światowymi stolicami zostaną teraz przypisane do modowych stylów. Taki podział kolekcji ma jak najbardziej ułatwić odnajdywanie produktów idealnie dopasowanych do osobowości i preferencji klientów marki.