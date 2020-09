Design na miarę XXI w. W tym aucie zaparzysz kawę, wysuszysz buty, a odkurzacz sam wyczyści wnętrze

LG Electronics (LG) i Hyundai Motor zaprezentowały swoje wspólne osiągnięcie. Tworząc IONIQ Concept Cabin, połączono wiedzę i doświadczenie obu firm w dwóch dziedzinach – domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz elektrycznych pojazdów osobowych. Koncepcja ta to maksymalne wykorzystanie wnętrza samochodu elektrycznego, które jest bardziej przestronne niż wnętrze auta spalinowego – dzięki pozbyciu się silników wewnętrznego spalania i komponentów mechanicznych.

We wnętrzu IONIQ Concept Cabin znalazło się wiele udogodnień, dzięki którym podczas podróży można poczuć się jak w domu. Na przykład w drodze do pracy zaparzyć sobie filiżankę znakomitej kawy z kapsułkowego ekspresu, a w specjalnym pojemniku pod siedzeniem wysuszyć i odświeżyć obuwie. Menedżer garderoby zadba zaś o to, aby nasze ubrania się nie pogniotły. Natomiast w upalne dni w mini lodówce czekać będą chłodne napoje.

IONIQ Concept Cabin zapewnia wygodę i możliwość relaksu. Najbardziej efektowny jest elastyczny wyświetlacz OLED, który pokrywa dużą część sufitu. Pasażerowie na tylnych siedzeniach mogą regulować jego nachylenie intuicyjnym ruchem ręki, aby uzyskać optymalny kąt widzenia. Ponadto monitor o przekątnej 77 cali jednocześnie wyświetla różne materiały wideo. Zaś głośniki zamontowane w zagłówkach stwarzają osobistą strefę dźwięku, która gwarantuje każdemu komfort odbioru.

Innowacyjne rozwiązania działają nie tylko wtedy, gdy przebywa ktoś w samochodzie. Otóż kiedy pojazd jest pusty, specjalny odkurzacz czyści podłogę, zbiera okruchy i wyciera rozlane płyny. Jednocześnie włączają się górne lampy LED UV dezynfekujące wnętrze auta, by pozbyć się z niego wszystkich drobnoustrojów.