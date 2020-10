Design nieokiełznany. Oto najnowsza kolekcja mebli projektu Roberta De Rosso

Najnowszy projekt Roberto De Rosso - architekta, a przede wszystkim producenta wyjątkowych mebli - to premierowa kolekcja stworzona w oparciu o laminat dekoracyjny HPL. Sięgnął on do pokaźnego archiwum swojej fabryki, aby dokończyć kilka niepublikowanych wcześniej szkiców. Dodał kilka wzorów stworzonych specjalnie na tę okazję, a także kilka prac innych projektantów.

REKLAMA

Kolekcja zreinterpretowanych klasyków oraz nowych projektów została stworzona dla uczczenia ponad trzydziestu lat twórczej inwencji i wizjonerskiej wyobraźni De Rosso. Zaprezentowana właśnie pierwsza część kolekcji określonej w katalogu firmy jako Limited Editions 2020, składa się z siedmiu obiektów wraz z kilkoma wariacjami opracowanych przez pięciu twórców ze sceny międzynarodowej. Ich ciekawe podejście do posługiwania się kolorem jest całkowicie zbieżne z filozofią i artystycznym językiem De Rosso. Pojawiają się tu cytaty z pop-artu oraz odniesienia do grup Alchimia i Memphis.

Meble z tej kolekcji przeznaczone są do różnych stref mieszkalnych i użytkowych, i przybierają bardzo różnorodne formy. Od tajemniczego, przypominającego totem regału Martine’a Bedin, przez geometryczny fotel Richarda Huttena w pięciu wersjach kolorystycznych, po kredensy i komody dowcipnie zinterpretowane przez Paolę Navone. Znajdziemy tu również stół z popową grafiką Ugo Nespolo i zoomorficzne kształty nowych prac Adama Nathaniela Furmana: kolczasty stolik kawowy i szczerzące kły krzesło – potworek, gotowe ugryźć siadających.

Adresatem nowej, niekonwencjonalnej i niebanalnej kolekcji De Rosso Limited Editions są przede wszystkim kolekcjonerzy i miłośnicy designu, którzy docenią daleką od schematów doskonałą kombinację pomysłowości i entuzjazmu. Projektanci zaangażowani w to wyjątkowe przedsięwzięcie to Martine Bedin, Adam Nathaniel Furman, Richard Hutten, Paola Navone i Ugo Nespolo.

Kreatywna współpraca

De Rosso to kreatywna pracownia, która od momentu założenia przez Roberto De Rosso ponad 40 lat temu zajmuje się produkcją i projektowaniem designerskich mebli. Architekt w latach 80 nawiązał do twórczego dziedzictwa ruchów Alchimii i Memphis, nadając mu iście wizjonerskiego stylu.

De Rosso jest synonimem ekskluzywnego designu, który łączy w sobie rozmaite kształty, wzory, kolory i powierzchnie. Marka szybko została partnerem Abet Laminati. Roberto De Rosso wybrał produkty właśnie tej firmy do stworzenia prototypów mebli zaprojektowanych przez światowej sławy architektów i projektantów.

Wykorzystując możliwości laminatu HPL, De Rosso tworzy wyjątkowe projekty, wykonane z wyrazistej palety wzorów Abet Laminati. Dzięki wykorzystaniu technologii Digital Print, która umożliwia wyprodukowanie laminatu w indywidualnie zaprojektowanym wzorze, De Rosso oferuje nieskończone możliwości personalizacji swoich mebli.

Roberto De Rosso zawsze był punktem odniesienia dla wielu projektantów o międzynarodowej renomie, jak i młodych twórców, ceniących sobie otwartość na wszelkie sugestie i umiejętność promowania innowacji.

Znaczenie Roberta De Rosso w świecie designu dostrzegł Uniwersytet w Trieście, który w 2007 roku przyznał mu tytuł doktora honoris causa architektury. Od 2008 roku jest on wykładowcą na Wydziale architektury Uniwersytetu w Trieście.