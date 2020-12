Design od polskich projektantów na poznańskich Jeżycach. Nowe miejsce!

Na mapie Poznania pojawiła się nowa przestrzeń do spotkań, rozmów i zakupów. Przy ulicy Poznańskiej 68 otwarty został showoorm Miuform Concept, oferujący meble i dodatki od polskich projektantów.

Ta kameralna przestrzeń będzie współtworzyć społeczność poznańskich Jeżyc i organizować wydarzenia dotyczące wzornictwa, a wszystko w otoczeniu mebli i pięknych artykułów dekoracyjnych od polskich projektantów. Na początek porcelana od Look At Me Plates i plakaty z Wall-Being. W aranżacji pojawiają się także pojedyncze egzemplarze mebli i dodatków vintage.

Marka Miuform jest zdobywcą tegorocznej nagrody must have oraz finalista konkursu Dobry Wzór.