Design odporny na wirusa: tegoroczne trendy wzornicze

Miłośnicy designu z przykrością przyjęli wiadomość o odwołaniu targów Salone del Mobile 2020 w Mediolanie, które każdego roku są źródłem wielu nowości oraz nadają ton tendencjom wnętrzarskim. Mimo że targi w Mediolanie się nie odbyły, świat designu stale pracuje, a na rynku wciąż pojawiają się interesujące produkty.

Sytuacja pandemii mocno przemodelowała nasze życie, wpływając również na inne postrzeganie domu. W dobie najbardziej restrykcyjnych ograniczeń większość czasu spędzaliśmy w swoich czterech ścianach, to zaś pozwoliło lepiej się przyjrzeć meblom i innym przedmiotom służącym nam na co dzień. Niewygodne krzesło do biurka, wysłużona kanapa, mało funkcjonalny stół – ewentualne mankamenty wyposażenia szczególnie mocno dawały nam się we znaki. Nic zatem dziwnego, że wiele osób zaplanowała remonty. Nawet mówiło się o tym, że narodowa kwarantanna przerodziła się w narodowy remont. Ponadto niepewna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na ostrożniejsze wydawanie pieniędzy, a w kontekście wnętrz i designu – szczególne zwracanie uwagi nie tylko na walory estetyczne produktów, lecz także ich funkcjonalność i trwałość. W efekcie mniej podążamy za trendami, a bardziej zwracamy uwagę na ponadczasowość kupowanych rzeczy – mają one stanowić inwestycję na wiele lat. Co ciekawe, wszystkie te tendencje da się już zaobserwować w projektach mebli, i to wśród firm, które regularnie prezentują się w Mediolanie.

Tryb mono

Meble wykonane wyłącznie z jednego materiału? Takie produkty coraz liczniej pojawiają się na rynku. Mają przy tym mnóstwo zalet: są łatwe w produkcji i recyklingu (wtórne wykorzystanie jednego elementu zamiast kilku jest o wiele prostsze), a przez to ekologiczne. Ich wytwarzanie – ze względu na prostotę procesu – nie stanowi obciążenia dla środowiska. Jednym z prekursorów monomateriałów w designie i idei MMT (Mono Material Thinking) jest wybitny polski projektant Oskar Zięta (produkty dostępne w salonach NAP i Aksonometria w Domotece). Doskonały przykład stanowi jeden z jego najnowszych projektów – krzesło Ultraleggera, które pojawiłoby się w tym roku na Salone del Mobile. Jest to obecnie najlżejsze krzesło na świecie, inspirowane modelem Superleggera projektu Gio Pontiego. Poza tym, że jest niezwykle lekkie (ok. 1600 g), powstało wyłącznie z jednego materiału – aluminium. Taki mebel łatwo poddaje się recyklingowi, a co ciekawe, korzyści z monomateriałowej produkcji dało się zaobserwować także w okresie pandemii.

– W przeciwieństwie do wielu firm nie mieliśmy żadnych problemów z łańcuchem dostaw – zauważa Oskar Zięta. – Potrzebny był tylko jeden materiał, z którego można wykonać gotowy produkt. Nie musieliśmy więc czekać na żadne dodatkowe elementy – dodaje. Warto odnotować, że w przypadku projektów wielomateriałowych brak jednego elementu, tradycyjnie sprowadzanego np. z Chin, uniemożliwia ukończenie produktu.