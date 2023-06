Design przestrzeni biurowych: 6 najważniejszych trendów w projektowaniu

Jak powinien wyglądać nowoczesny design biura? Eksperci Tétris wskazują wyraźne trendy.

Projektowanie biur może w coraz większym stopniu opierać się na doświadczeniach związanych z kulturą pracy.

Połowa dużych firm planuje przyspieszyć inwestycje w zmiany przestrzeni, aby poprawić zaangażowanie i samopoczucie pracowników.

Według raportu JLL Future of Work Survey, aż 73% organizacji planuje uczynić wszystkie przestrzenie biurowe ogólnodostępnymi, bez wydzielonych miejsc przy biurkach.

Projekty biur będą często zawierać elementy lokalne, takie jak dzieła sztuki, czy regionalne komponenty wystroju.



Coraz powszechniejsze będą projekty obejmujące certyfikowane, zrównoważone materiały, energooszczędne rozwiązania oraz wykorzystujące lokalne źródła zaopatrzenia.

Wideokonferencje stają się powszechnym narzędziem w hybrydowych miejscach pracy, łącząc zespoły stacjonarne i zdalne.

Praca hybrydowa i zwiększony nacisk na budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej spowodowały ogromną zmianę w tym, czego pracownicy oczekują od swojego miejsca pracy. Coraz częściej dostrzegają to pracodawcy. Według danych Tétris, spółki JLL, odpowiedzialnej za design i wykończenie biur, połowa dużych firm planuje przyspieszyć inwestycje w zmiany przestrzeni, aby poprawić zaangażowanie i samopoczucie pracowników. Kluczem będzie ponowne zaplanowanie biura jako miejsca, w którym nie tylko się pracuje, ale również dzieli doświadczeniami.

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy przywiązują coraz większą wagę do doświadczeń w środowisku pracy. Projektowanie biur ewoluuje, aby uwzględnić wyższy standard udogodnień. Poprzez strategiczne projektowanie miejsca pracy w celu zaangażowania pracowników, firmy mogą kreować pozytywne doświadczenia, zwiększające produktywność i budujące przyjazną kulturę organizacyjną. W związku z tym, projekty przestrzeni biurowych zmierzają w kierunku zaspokajania nowych potrzeb; takich jak chociażby większa potrzeba pracy grupowej, lepsze wykorzystanie technologii, czy też ciepły, domowy design. – mówi Wojciech Kaczmarczyk, Chief Commercial Officer, Tétris

Podobnie jak sektor detaliczny zareagował na przełom w handlu elektronicznym, skupiając się na doświadczeniach w sklepie, których nie można powielić online, także korporacje muszą przyciągać pracowników do biura dzięki wyjątkowym możliwościom współpracy i budowania relacji. Co to oznacza dla przestrzeni biurowych? Projektowanie biur może w coraz większym stopniu opierać się na doświadczeniach związanych z kulturą pracy. Eksperci Tétris analizując sytuację na polskim rynku, zamówienia klientów i globalne przemiany wyodrębnili 6 kluczowych trendów, które będą kształtować miejsca pracy w najbliższym czasie.

W pracy jak w domu

Pracownicy, którzy mają możliwość pracy hybrydowej, będą coraz częściej oczekiwać bardziej komfortowych, domowych warunków pracy w biurze, pasujących do ich środowiska domowego. Przestrzenie do odpoczynku będą umeblowane w bardziej różnorodnym stylu i kolorach, a aranżacje boksów ustąpią miejsca otwartym układom podzielonym na tematyczne obszary zagospodarowane dla różnych aktywności.

Celem takiego działania jest stworzenie środowiska promującego kreatywność i produktywność. Eksperci Tétris przewidują również, że coraz więcej miejsc pracy będzie oferowało takie udogodnienia, jak barista w recepcji, przestrzenie rozrywkowe, biblioteki czy siłownie.

Mobilne umeblowanie i wielofunkcyjne strefy

Według raportu JLL Future of Work Survey, aż 73% organizacji planuje uczynić wszystkie przestrzenie biurowe ogólnodostępnymi, bez wydzielonych miejsc przy biurkach. Oznacza to również zmiany w umeblowaniu.

Dla wielu pracowników, elastyczność w miejscu pracy oznaczała przyzwyczajenie się do domowej wygody. Wraz ze zmieniającymi się standardami, meble biurowe również musiały ewoluować. Nowe zapotrzebowanie na wygodną, atrakcyjną przestrzeń do współpracy napędza zainteresowania mobilnymi i modułowymi meblami, które oferują funkcję łatwej konfiguracji, dzięki zastosowaniu m. in. ruchomych elementów, pomagających tworzyć wielofunkcyjne strefy. Mają one sprzyjać zarówno współpracy, jak i koncentracji. Służyć wspieraniu aspektów towarzyskich biura, ale również chwili relaksu. To wszystko, w ramach tej samej przestrzeni – dodaje Anna Rębecka, Senior Creative Architect, Tétris.

Lokalne akcenty w biurze

Obecnie na rynku biurowym widoczne jest oczekiwanie, aby miejsce pracy miało również pozytywny wpływ na społeczność lokalną. Projekty biur mogą więc zawierać elementy lokalne, takie jak dzieła sztuki, czy regionalne komponenty wystroju. W centrum uwagi znajduje się sam proces projektowania, w którym priorytetem jest zrozumienie niuansów kulturowych i zaspokojenie potrzeby zarówno jednostek, jak i społeczności.

Miejsca pracy, które uwzględniają lokalną tożsamość i tworzą silne poczucie przynależności, mogą skuteczniej angażować pracowników i tworzyć bardziej produktywne środowisko. Wyjątkowa przestrzeń ma więc nie tylko zachęcić pracownika do przyjścia do biura, ale także budować poczucie przynależności. W ten sposób firmy mogą konkurować o największe talenty na rynku pracy, ale również rozwijać kulturę zaangażowania i innowacji.

Zrównoważony rozwój

Rosnąca presja ze strony pracowników i klientów, by firmy redukowały swoje oddziaływanie na środowisko spowodowała zapotrzebowanie na zrównoważone miejsca pracy. Kluczowe znaczenie będą miały tu projekty obejmujące certyfikowane, zrównoważone materiały, energooszczędne rozwiązania oraz wykorzystujące lokalne źródła zaopatrzenia.

W miarę wzrostu świadomości tego, jak znaczącą rolę pełnią doświadczenia pracowników, firmy będą dążyć do tworzenia środowisk pracy promujących zdrowie i dobre samopoczucie, między innymi dzięki odpowiedniej aranżacji zieleni wokół budynków.

Inteligentne rozwiązania cyfrowe

Dzięki wykorzystaniu technologii smart building, miejsca pracy w coraz większym stopniu wspomagać będą podejmowanie decyzji operacyjnych. Coraz więcej biur będzie wyposażana w czujniki, kamery lub systemy zarządzania budynkiem, które będą zbierać informacje na temat poziomów zajętości, warunków wewnątrz, zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Pomoże to menedżerom w przyjęciu, opartego na danych, podejścia do optymalizacji działań dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i dobrego samopoczucia. Aplikacje wykorzystywane w miejscu pracy będą integralną częścią interakcji pracowników i menedżerów z biurem i z danymi.

Audio-wizualna sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja wkrótce zdominuje spotkania online. Wideokonferencje stają się powszechnym narzędziem w hybrydowych miejscach pracy, łącząc zespoły stacjonarne i zdalne. Nowe technologie mogą poprawić jakość dźwięku i obrazu, jednocześnie ulepszając komfort i efektywność spotkań.

Wszystkie spotkania odbywające się w formie online lub hybrydowej będą bardziej wartościowe pod względem zebranych materiałów i podsumowań. Natomiast tam, gdzie obecnie spotkania wirtualne odbywają się w formalnej przestrzeni konferencyjnej, nowe narzędzia mogą przenieść uczestników poza te granice. Tego typu technologie staną się kluczowe dla łączenia hybrydowych zespołów i budowania kultury integracyjnej.