Design w centrum uwagi: nowe showroomy Nowego Stylu

Nowo otwarte lub zmodernizowane wnętrza salonów marki Nowy Styl są odzwierciedleniem najnowszych światowych trendów. Na liście lokali oddanych do użytku w ostatnim czasie, widnieją dwa polskie adresy. Pierwszy znajduje się w stolicy, a drugi – we Wrocławiu. Zaglądamy do ich wnętrz!

W ostatnich latach zagraniczne marki wzbogaciły portfolio Nowego Stylu, m.in. o designerskie meble. Wytyczyło to nowy kierunek dla rozwoju produktowego polskiej firmy. Zmiana, jaka dokonała się ofercie, widoczna jest przede wszystkim w showroomach.

Warszawa: tu króluje dynamika

Już od wejścia do warszawskiego showroomu przy ul. Jutrzenki 137A gości witają meble najbardziej designerskiej marki Nowego Stylu – Kusch+Co. Zachęcają, by zatrzymać się i usiąść, oraz budzą ciekawość, co znajduje się w dalszych częściach salonu. W środku panuje domową atmosfera, którą wzmacnia cisza, otulająca już od pierwszej chwili. Pod nią buzuje jednak energia – charakterystyczna dla dynamicznie rozwijającej się stolicy.

Zmieniająca się prespektywa i industrialny sufit – to elementy, które przykuwają wzrok od samego początku. Choć ekspozycję zorganizowano wokół centralnej „wyspy” sal, z każdego miejsca wnętrze wygląda zupełnie inaczej, dzięki oszklonym ścianom pomieszczeń. To metafora współczesnej Warszawy, która zmienia się z dnia na dzień.

- Podobnie jak w mieście, tak w naszym showroomie jest miejsce do codziennej pracy, skupienia, twórczych wyzwań oraz relaksu. I podobnie jak stolica, która czerpie z najnowszych trendów, ale jednocześnie rozwija się długofalowo, tak my stworzyliśmy przestrzeń, która jest nowoczesna zarówno dzisiaj, jak i za kilka lat – opowiada Dominika Kukieła, architektka wnętrz w Nowym Stylu, współautorka aranżacji.

Wrocław: dwa kroki od rynku głównego

Showroom we Wrocławiu znajduje się zaledwie 600 m od samego serca miasta, przy ul. Grabarskiej 2. To miejsce pełne inspiracji, z miłą, sprzyjającą twórczej pracy atmosferą. Wnętrze definiuje multifunkcjonalność, która dziś tak bardzo jest nam potrzebma, nie tylko w biurach. Odwiedzający mogą zobaczyć przestrzeń, którą można w bardzo łatwy sposób przearanżować. Jednocześnie spełnia ona różne potrzeby, zapewniając miejsce do pracy w skupieniu, ale także sale do spotkań kreatywnych.

We wnętrzu obejrzeć można np. budkę telefoniczną, będącą żywą reklamą twórczości Luigiego Colaniego, projektanta-ikony, krzesła wbudowane artystycznie w regał, czy przykład małego, ale maksymalnie praktycznego focus roomu w stylu home office. W nowym showroomie wszystko ze sobą współgra – przyjazne kolory, przyjemny zapach, odpowiednia ilość światła, dużo zieleni i nienarzucające się dekoracje. Nie brakuje tam także biurek z regulowaną wysokością, stref mniej formalnych oraz oczywiście – wygodnych krzeseł.