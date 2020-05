Design w czasach zarazy

Od autonomicznych dyspenserów środków higieny, przez przegrody w samolotach, po koc, który ułatwi utrzymanie społecznego dystansu. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele rozwiązań i pomysłów, mających ułatwić dostosowanie się do funkcjonowania w tzw. "nowej normalności".

REKLAMA

Pandemia koronawirusa spowodowała ogromną mobilizację firm z wielu branż: producenci obuwia tacy jak Nike czy Adidas zaczęli produkować przyłbice, ekskluzywne marki odzieżowe – szyć maseczki, a firmy z branży druku 3D – udzielać swojego sprzętu do drukowania części do sprzętu medycznego, w tym respiratorów. W Polsce w akcję drukowania przyłbic zaangażował się chociażby znany polski designer Oskar Zięta. Jego pracownia już na początku kwietnia poinformowała na swoim facebooku o produkcji przyłbic ochronnych dla wrocławskich szpitali. Pracownia otrzymała plik 3D od Politechniki Wrocławskiej, a przyłbice produkowane są we współpracy z firmą Fastpart.pl.

Skutkiem ubocznym pandemii koronawirusa są również liczne przykłady twórczej kreatywności projektantów, architektów, artystów i przedsiębiorstw, którzy prześcigają się w pomysłach na radzenie sobie z nową rzeczywistością. Od autonomicznych dyspenserów środków higieny, przez przegrody w samolotach, po koc, który ułatwi utrzymanie społecznego dystansu. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele rozwiązań i pomysłów, mających ułatwić dostosowanie się do funkcjonowania w tzw. "nowej normalności".

Przyłbica ad hoc

Uznany na całym świecie, wielokrotnie nagradzany projektant i artysta, Tokujin Yoshioka zaprezentował swój sposób na walkę z koronawirusem. Designer zaprojektował przyłbicę do wykorzystania w awaryjnej sytuacji, przy braku sprzętu medycznego. Wykonać ją można w trzech prostych krokach. Przyłbicę wykonać można w trzech prostych krokach: umieszczając szablon na przezroczystym plastikowym arkuszu, tnąc według podanego kształtu i mocując przyłbicę do okularów w miejscu wcześniej wykonanych według szablonu otworów. Film instruktażowy, jak wykonać przyłbicę dostępny jest w mediach społecznościowych: na YouTube, Instagramie, Facebooku i Twitterze. Szablon dostępny jest do pobrania za darmo pod linkiem udostępnionym przez designera na jego stronie.

Nowy wymiar podróżowania

Włoska firma Aviointeriors specjalizująca się w projektowaniu i produkcji siedzeń pasażerskich do samolotów wyszła z inicjatywą wprowadzenia zasad social distancing również w samolotach. Proponuje rozwiązanie Glassafe: przesłony montowane na siedzeniach, pozwalające odseparować pasażerów podróżujących w tym samym rzędzie.

Przesłony tworzyć mają barierę ochronną wokół pasażera, minimalizując tym samym ryzyko zarażenia się wirusem od osoby podróżującej nieopodal. Ich design pozwala na łatwy montaż na istniejących siedzeniach, a transparentna powierzchnia przepuszcza światło i nie przytłacza wnętrza samolotu. Czy tak będzie wyglądało podróżowanie przyszłości?