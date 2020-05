Design w dobie pandemii: pokrowiec, który ozonuje ubrania

Coraz więcej państw luzuje obostrzenia, zdejmuje restrykcje i rozpoczyna życie w "nowej normalności". Jak jednak w istocie będzie ono wyglądało? Wiele firm z branży designu ma swoje pomysły na postpandemiczny świat. Międzynarodowa marka wywodząca się z Włoch, Carlo Ratti Associati, zaprojektowała dla technologicznego startupu Scribit rozwiązanie Pura-Case, które ma być odpowiedzią na problem z potencjalnie skażoną odzieżą.

Pura-Case to zasilany na baterie oczyszczacz do odzieży, który wykorzystuje ozon do usunięcia z niej mikroorganizmów, bakterii i wirusów. Ozonowanie to popularna metoda dekontaminacji używana np. do dezynfekcji przestrzeni. Pura-Case ma umożliwić korzystanie z tej technologii również w domach (a także restauracjach, kinach etc.) Wartością dodaną jest ograniczenie konieczności prania ubrań i, tym samym, zużycia wody.

Urządzenie ma formę swoistego pokrowca, w którym można wieszać ubrania (do czterech sztuk) - te następnie, po zamknięciu etui na zamek, są "traktowane" ozonem i dezodorowane. Cały proces "czyszczenia" trwa ok. godziny. Co ważne, po zakończeniu procesu czyszczenia ozon ulega naturalnemu rozkładowi na tlen, co pozwala bezpiecznie otworzyć pokrowiec. Urządzenie wyposażone jest w panel kontrolny z diodami LED, ale można nim będzie również sterować z poziomu mobilnej aplikacji.

- Pura Case to alternatywa dla dużych urządzeń używanych obecnie w szpitalach. Może odegrać istotną rolę w post-pandemicznym świecie w przyszłym roku, kiedy wszyscy będziemy odzyskiwać nasze stare społeczne życie - zauważa arch. Carlo Ratti, dyrektor MTI Sensible City Lab, kierujący zespołem projektowym.

Pura-Case to na razie prototyp, niebawem ma ruszyć kampania crowdfundingowa na Kickstarterze finansująca produkcję urządzenia.