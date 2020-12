Design w klimacie Świąt

Miłośnicy dobrego designu docenią świąteczne inspiracje od skandynawskiej marki BoConcet. Jest wśród nich klasyka, szablony wycinanek inspirowane baśniami Hansa Christiana Andersena oraz trawa pampasowa, która podbiła serca stylistów i instagramerów.

Trawa pampasowa to uniwersalna ozdoba, która podbiła serca stylistów wnętrz i instagramerów. BoConcept proponuje wykorzystanie tego naturalnego materiału do świątecznych dekoracji. Tym razem jednak trawy nie mają trafić do wazonów, a stworzyć fantazyjną kompozycję, którą można powiesić nad wigilijnym stołem. Właściwie przygotowana, będzie bardzo efektownym akcentem, który z pewnością zostanie na długo zapamiętany. Duńska marka udostępniła na swojej stronie tutorial, który pozwoli samodzielnie wykonać kwiatową chmurę.

Ozdoby z traw to nie jedyna świąteczna propozycja marki. Na stronie dostępne są też bezpłatne szablony wycinanek inspirowanych baśniami Hansa Christiana Andersena. Wśród motywów znalazły się postacie z “Brzydkiego kaczątka”, “Małej syrenki” czy “Dzielnego ołowianego żołnierza”. Idealne do wycinania z dziećmi.

Świąteczne inspiracje marki to również skandynawska klasyka. Zarówno akcesoria, jak i meble świetnie sprawdzą się w roli prezentu. Ciepłe pledy, dekoracyjne dodatki czy miękkie poduszki z pewnością przyniosą wiele radości obdarowanym. A jeśli chcemy przygotować dla kogoś wyjątkową świąteczną niespodziankę, możemy podarować mu jeden z klasyków duńskiego designu.