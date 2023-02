Design wnętrz: arktyczne niebo nad głowami

Wnętrza kawiarni centrum naukowego Klimahaus Bremerhaven 8° Ost w Niemczech przypominają prawdziwą arktyczną północ. Projektanci wyszli z założenia, że nie może to być zwykły punkt gastronomiczny w którym można usiąść. Powinien stać się częścią podróży.

Architekci z pracowni GfG / Gruppe für Gestaltung GmbH zaaranżowali zimowy punkt wypoczynku - Café Südwärts.

Klimahaus Bremerhaven 8° Ost znajduje się w mieście Bremerhaven, w północnych Niemczech. To dostępne dla wszystkich edukacyjne centrum naukowe. Niemal dosłownie zabiera odwiedzających w jednodniową podróż dookoła świata zaczynając od puntu położenie budynku, czyli właśnie 8°34' długości geograficznej wschodniej. Zwiedzający przemierzają strefy klimatyczne: od śródziemnomorskiej Sardynii, przez pustynie, kręte ścieżki lasów deszczowych w Kamerunie, plaże Samoa, no i arktyczne wybrzeże Morza Północnego.

Na wzór statku badawczego zmierzającego na Antarktydę

Właśnie w tej mroźnej części architekci z pracowni GfG / Gruppe für Gestaltung GmbH zaaranżowali zimowy punkt wypoczynku - Café Südwärts. Projektanci wyszli z założenia, że nie może to być zwykły punkt gastronomiczny w którym można usiąść. Powinien stać się częścią podróży. Dlatego wnętrza zaaranżowano na wzór statku badawczego zmierzającego na Antarktydę. Stoliki, krzesła i kontuar barowy wykonano z drewna, by do złudzenia przypominały transportowe skrzynie na łodzi. Ramy oświetlenia i elementy ścian pokryte są rysunkami skorodowanej stali jak na prawdziwym okręcie. Pomieszczenie otaczają realistyczne lodowe góry z tapety oraz metalowe barierki statku.

Projektanci do aranżacji sufitu użyli granatowych, metalowych paneli. Ich płaszczyzna ma delikatną perforację, co znacznie poprawia akustykę kawiarni i pochłanianie hałasu, sprawiając, że dźwięki nie odbijają się od twardych ścian i blatów. Wmontowane w wiszące panele drobne punkty świetlne sprawiają wrażenie migoczących, świetlistych gwiazd jak na niebie dalekiej północy, fot. Knauf Ceiling Solutions

Ale wszystkie te elementy nie tworzyłyby prawdziwie mroźnego i arktycznego klimatu, gdyby nie ciemne granatowe niebo rozświetlone gwiazdami. Projektanci do aranżacji sufitu użyli granatowych, metalowych paneli. Ich płaszczyzna ma delikatną perforację, co znacznie poprawia akustykę kawiarni i pochłanianie hałasu, sprawiając, że dźwięki nie odbijają się od twardych ścian i blatów. Wmontowane w wiszące panele drobne punkty świetlne sprawiają wrażenie migoczących, świetlistych gwiazd jak na niebie dalekiej północy.

W centrum Klimahaus zwiedzający dowiadują się przede wszystkim o klimacie. Na 11.500 mkw. powierzchni wystawienniczej odwiedzają strefy klimatyczne słuchając m.in. zmianach klimatycznych na ziemi. Nie bez przyczyny zastosowane przez projektantów materiały wybierane były również pod kątem ekologii. Zamontowane na suficie metalowe Baffle Knauf Ceiling Solutions wpisują się w trend circular economy ponieważ posiadają certyfikat Cradle to Cradle, potwierdzający ekologiczną produkcję z użyciem materiałów z recyklingu oraz fakt, że w momencie zakończenia ich użytkowania mogą ponownie zostać przetworzone i wykorzystane w produkcji, co znacznie wpływa na ograniczenie odpadów w środowisku.