Design z najwyższej półki. Te apartamenty robią wrażenie

Prestiżowe apartamenty w centrum Wrocławiu nad Odrą już gotowe. Oferują wiele. Salon, kilka sypialni i łazienek, garderoba i aż trzy tarasy, w tym jeden zielony. To wszystko na dwóch poziomach, w luksusowym budynku.

REKLAMA

AC0503 – to symbol prestiżu wśród mieszkań dewelopera Bouygues Immobilier Polska. Pod tym kodem kryje się jeden z ich najbardziej luksusowych apartamentów. Znajduje się on w budynku Centreville przy ul. Drobnera. Co jest wyznacznikiem jego prestiżu?

Trzy tarasy z widokami

Po pierwsze wielkość i rozkład. Na niemalże 140 mkw. znajduje się 5 pokoi (w tym dzienny z aneksem kuchennym), dwie łazienki i garderoba. Apartament jest dwupoziomowy i mieści się na dwóch najwyższych piętrach: piątym i szóstym. Takie położenie sprawia, że z tarasów rozciągają się panoramiczne widoki na kilka stron Wrocławia. Są tu aż trzy tarasy. Dwa na wyższym poziomie to łącznie ponad 30 mkw. powierzchni. Jeden z tych tarasów jest zielony.

– Tarasy ze wspaniałymi widokami są na pewno jedną z największych zalet tego mieszkania. Wiele osób marzy o takich udogodnieniach. Mieszkania z tarasami w tym roku bardzo zyskały na popularności – zauważa Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie Bouygues Immobilier Polska, która wybudowała Centreville. – Dużym atutem apartamentów jest również ich ponadprzeciętna, prawie trzymetrowa wysokość – dodaje.

Taka wysokość i rozkład dają naprawdę duże możliwości aranżacji. Warto skorzystać z jednego z trzech programów wykończenia pod klucz, w tym pakietu Elegante, który został przygotowany z myślą o wymagających zwolennikach wyszukanego stylu. Można także urządzić mieszkanie samodzielnie, a przy tym wzorować się na wystroju apartamentu pokazowego, który jest już gotowy w Centreville.

Materiały z wyższej półki

Po drugie wysokiej klasy materiały i nowoczesne dodatki. Tarasy zostały wyłożone deską z egzotycznego drewna Bangkirai, pozyskanego z drzew rodzaju Shorea. Te drzewa występują w południowo-wschodniej Azji, rosną w lasach deszczowych Tajlandii, Laosu, Wietnamu, Kambodży, Indii, Pakistanu oraz Indonezji i Malezji. Drewno Bangkirai jest bardzo twarde, a wykonana z niego deska charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, uszkodzenia i zarysowania. Natomiast nowoczesne dodatki w apartamencie to czujnik wiatru, dzięki któremu rolety przesuwają się automatycznie, i wideodomofon, który można obsługiwać przy pomocy smartfona.

W sercu miasta

Po trzecie lokalizacja. Centreville znajduje się tuż nad Odrą, która w tym mieście jest naturalną granicą pomiędzy Starym Miastem z Rynkiem a klimatycznym Nadodrzem – dzielnicą pełną kamienic, pracowni rzemieślniczych, restauracji, kawiarni i miejsc kultury. Na wschód od Centreville leży Ostrów Tumski – najstarsza część Wrocławia.