Design z przymrużeniem oka. Tak Stefano Giovannoni łamie konwencje

Współpracujący z marką QeeBoo twórcy mogą popuścić wodze fantazji, łamać przyjęte konwencje i traktować z przymrużeniem oka obowiązujące we wnętrzarstwie normy. W efekcie projektują meble i lampy o niezwykłych, inspirowanych ikonami kultury masowej formach, których zadaniem jest nie tylko dobrze pełnić swą podstawową funkcję, ale także wywoływać ciekawe skojarzenia, działać na wyobraźnię, prowokować do oceny, wprawiać w dobry humor, nieraz bawić i zawsze zadziwiać.

REKLAMA

Marka, założona przez Stefano Giovannoniego, znakomitego, włoskiego designera, niemal już na początku swej działalności zyskała status kultowej, a każdy jej nowy projekt wzbudzał emocje i był szeroko komentowany. Nic dziwnego, bo oferowane przez QeeBoo produkty rzadko są tym, na co wyglądają. Czy i tym razem QeeBoo nas zaskoczy?

Turtle Carry, projekt Marcantonio

Menażeria QeeBoo, składająca się z goryli-lamp, żyrafy-żyrandola i królików-siedzisk, powiększyła się o kolejną magiczną postać. To uroczo wyglądający żółw-tragarz, który nosi nie lada ciężary. Co konkretnie? To zależy od nakładki, jaką wybierzemy na jego wykonany z formowanego rotacyjnie polietylenu pancerz. Po nałożeniu poduchy stanie się pufem, donicy – kwietnikiem, a gdy zamontujemy na nim blat na fantazyjnej nodze będzie stolikiem kawowym. Może się też przeobrazić w podręczną biblioteczkę; wystarczy przymocować do niego kolumnę regału z giętej i spawanej blachy.

Po raz kolejny Marcantonio zaczerpnął inspirację ze świata przyrody, reinterpretując ją w typowy dla siebie, nieco surrealistyczny sposób. „Żółw to symboliczna istota, która, jak wiemy z historii sztuki, nosiła obeliski czy rzeźby na swojej skorupie. Stąd pomysł, żeby uczynić go także podstawą różnych mebli” – wyjaśnia projektant. I w tej roli sprawdza się znakomicie!

Cat Cave, projekt Stefano Giovannoni

Cat Cave powstał w ramach joint venture pomiędzy Qeeboo i United Pets – firmą, specjalizująca się w produktach dla zwierząt domowych. Ten projekt powinien zachwycić wszystkich miłośników kotów, którzy pragną stworzyć swoim pupilom jak najlepsze warunki do życia, a zarazem dbają o estetyczny wygląd wnętrza, czego zdecydowana większość dostępnych na rynku akcesoriów dla zwierząt im nie zapewnia.

Co innego kocia jaskinia Stefano Giovannoniego. Ona nie będzie razić nawet w najbardziej eleganckim salonie! Ma przyciągającą wzrok, bardzo ciekawą formę i jest oferowana w szarym i bordowym kolorze do wyboru. Składa się z nałożonych na siebie dwóch kondygnacji w kształcie kamieni. W dolnej, oprócz posłania, jest drapak do ostrzenia pazurków, a w górnej – również miejsce do spania oraz idealna do zabawy, wisząca piłka. Przez umieszczone z różnych stron otwory kot może łatwo wejść do środka i bezpiecznie się schronić.

Fallen Chandelier, projekt Studio Job

To lampa podłogowa, produkowana w rozmiarach M i XL. Nadaje się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz – w każdym z tych miejsc będzie nie tylko źródłem światła, ale i wspaniałą ozdobą. Ma formę tradycyjnego żyrandola o pięknych, falistych liniach. Została wyprodukowana z włókna szklanego w technologii formowania rotacyjnego, która umożliwia nadawanie przedmiotom dowolnych, nawet najbardziej fantazyjnych kształtów.

Tym projektem Studio Job nawiązuje do swojej kultowej instalacji sprzed dziesięciu lat, zatytułowanej „Upadłe żyrandole”. Otóż, rozrzucili oni wtedy na rozległym polu mnóstwo ogromnych żyrandoli, co wywoływało wrażenie, że tylko one pozostały z pełnego splendoru pałacu królewskiego, który niegdyś tam stał. Teraz Qeeboo przekształcił te artystyczne obiekty w przedmioty użytkowe. Bardzo ekspresyjne i silnie działające na wyobraźnię.