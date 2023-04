Design zaangażowany. Zero waste według branży producenckiej

Wyzwanie Mission Zero podejmuje coraz więcej firm. Z okazji przypadającego 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi piszemy o tych, które od lat angażują się na różnych poziomach we wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju, ale i odwrócenie negatywnych zmian obserwowanych w środowisku naturalnym.

REKLAMA

Vitra, szwajcarska firma, która sama w sobie jest ikoną designu. Interface, globalny gracz o amerykańskich korzeniach, rewolucjonizujący branżę produkcji wykładzin modułowych. I Steelcase – jeden z najbardziej znanych na świecie producentów mebli biurowych, który ma przepis na ergonomiczny fotel obrotowy z certyfikatem Carbon Neutral. Te firmy, krok po kroku i konsekwentnie prowadzą biznes w oparciu o zrównoważone praktyki.

Recykling i pszczoły

Vitra pracuje nad uzyskaniem dodatniego netto wskaźnika ekologicznego, projektuje i produkuje trwałe meble na lata, dbając o ich recykling i planuje informować klientów podejmujących decyzje zakupowe o tym, gdzie i jak każdy produkt powstał.

- Działania w obszarze zrównoważonego rozwoju widać w firmie Vitra także w oparciu o konkretne przykłady - mówi Przemysław Zalewski z ARC Interiors, partnera Vitry na Polskę. - Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy nad plastikiem sprawia, że jej zespół potrafi produkować obecnie równie estetyczne i trwałe krzesła z polipropylenu pochodzącego w 100% z recyklingu. Takim krzesłem jest Tip Ton RE, które powstaje z odpadów z gospodarstw domowych. Żeby było ono równie wytrzymałe, dodawane jest do jego produkcji włókno szklane, a materiał zostaje oczyszczony i rozdrobniony. Tym samym Vitra przechodzi na bardziej cyrkularny sposób myślenia o projektowaniu nie rezygnując z wysokiej jakości i ponadczasowej estetyki.

Liczą się duże zmiany, ale też małe gesty. W 2021 roku, w kampusie Vitry, w niemieckim mieście Weil am Rhein, powstały "domy" dla trzech kolonii pszczół, które żywią się bylinami z tamtejszego ogrodu. Opiekują się nimi pracownicy firmy podkreślając, jak wiele się można od nich nauczyć.

Sieci rybackie i Climate Take Back

Obchodząca w tym roku swoje 50-lecie firma Interface już od 2000 roku realizuje Mission Zero - dążenie do wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wcześniej twórca firmy, Ray C. Anderson, powołał do realizacji tego celu specjalny zespół złożony z ekologów, naukowców i przedsiębiorców, którzy stworzyli strategię realizacji tego celu. Efekt? Redukcja wpływu na środowisko we wszystkich kluczowych obszarach działalności firmy: w fabrykach, w samych produktach i łańcuchu dostaw. Od stycznia 2019 roku każda płytka podłogowa Interface jest neutralna pod względem emisji CO2, biorąc pod uwagę cały cykl życia produktu, aż po jego recykling. - Obecnie płytki podłogowe Interface są niemal całkowicie produkowane z naturalnych i pochodzących z recyklingu materiałów. - mówi Krzysztof Szymczak z ARC Interiors, partnera firmy Interface w Polsce. - Zaskakuje również pomysłowość firmy, wykorzystującej do swoich produktów na przykład stare sieci rybackie, w ramach zainicjowanego przez siebie projektu Net-Works. Jego celem jest wyławianie starych sieci rybackich i ich recykling, a przy tym zapewnianie pracy lokalnym mieszkańcom, np. na Filipinach. Kolejnym wyzwaniem, jakie postawiła sobie firma Interface, jest program Climate Take Back. Chodzi już nie tylko o redukcję negatywnego wpływu na środowisko, ale odwracanie negatywnych zmian. W Azji Interface angażuje się w projekty energii odnawialnej, w Afryce - w ochronę lasów, a w Ameryce włącza się na szeroką skalę w akcje ponownego zalesiania.

Ergonomiczny fotel zero

Firma Steelcase od lat buduje ekosystem współpracy ze swoimi partnerami i sprzedawcami mający na celu wspieranie gospodarki cyrkularnej i stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Swoje wysiłki kieruje w stronę ograniczania opakowań, wykorzystania regionalnych zasobów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na każdym etapie produkcyjnym i ograniczenia zużycia wody oraz energii elektrycznej. Angażuje się w wiele akcji przywracających naturalną równowagę, ale i edukację w obszarze zrównoważonego rozwoju. Tuż przed tegorocznym Światowym Dniem Ziemi Steelcase pochwalił sie również nowym fotelem – Series 1, któremu przyznano certyfikat CarbonNeutral®. To pierwszy wysokiej klasy fotel biurowy tej firmy którego produkcja jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Wyposażony jest przy tym we wszystko to, co jest potrzebne do wygodnej i efektywnej pracy.

Dobrze wiedzieć, że jest coraz więcej mniejszych i większych firm, które angażują się w misję "zero dla planety".