Designerski hotel w Niemczech postawił na indywidualizm

Hotel Laurichhof robi wszystko, co możliwe, aby zaoferować swoim gościom o wiele więcej niż tylko doświadczenie pobytu w luksusowym hotelu. Wyjątkowe aranżacje apartamentów mają poszerzać horyzonty i obrazować ideę, zgodnie z którą podczas projektowania wnętrz jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia.

W obiekcie Design Hotel Laurichhof, położonym u stóp pięknych Gór Połabskich z piaskowca, w pobliżu zabytkowego Drezna w malowniczej Pirnie, fantazja staje się rzeczywistością. Słynna projektantka wnętrz Annette Katrin Seidel, jej mąż – architekt Uwe Seidel oraz syn, student architektury, Franz Philip, w ciągu ostatnich pięciu lat pracowali niestrudzenie nad urzeczywistnieniem swojej wizji tego wysoce oryginalnego designerskiego hotelu. Tak pełnego kreatywności, pasji i niezrównanego stylu obiektu nie da się porównać z jakimkolwiek innym hotelem świata. Jeszcze bardziej uwydatnił on reputację Neolith® jako materiału okładzinowego chętnie wybieranego do realizacji przedsięwzięć hotelowo-gastronomicznych, który płynnie zapewnia niezrównane parametry jakościowe wymagane w branży.

Odpoczynek i relaks

Z założenia obiekt emanuje niezwykle przytulną atmosferą, zapewniając gościom poczucie komfortu i relaksu zaraz po przekroczeniu progu. Apartamenty zostały zaprojektowane specjalnie tak, aby każdy z nich opowiadał własną, wyjątkową historię, posiadał unikatowy styl i indywidualny charakter. Drobiazgowość opracowania poszczególnych pokoi widać nawet w zastosowanej pościeli, dzięki czemu każde pomieszczenie różni się od pozostałych.

Nic zatem dziwnego, że w tak wyjątkowej, wyrafinowanej miejskiej przestrzeni zastosowano znaczne ilości powierzchni Neolith do stworzenia niesamowitego efektu wizualnego całego przedsięwzięcia. Co więcej, projektanci zdecydowali się wykorzystać te materiały ze względu na łatwość obsługi, wysoką wytrzymałość oraz zrównoważony proces produkcji. Ponadto szeroka gama wersji kolorystycznych, modeli i wykończeń Neolith zapewniła niezbędną wszechstronność umożliwiającą dokładną realizację specyfikacji projektowych.

Subtelny salon sprzedaży

Po przekroczeniu progu odwiedzający od razu zagłębia się w eklektyczny charakter hotelu. Wystarczy raptem kilka dalszych kroków, aby odkryć 27 zachwycająco ekscentrycznych apartamentów obiektu. Laurichhof to prawdziwa uczta dla oczu i zmysłów. Przedsięwzięcie odznacza się najwyższym poziomem luksusu, począwszy od lamp i mebli po płytki i ozdobne dzieła sztuki – każdy cal wnętrza nawiązuje do znakomitej estetyki. Każde pomieszczenie emanuje wyjątkowymi zamysłami projektowymi, a ponadto – co prawdziwie wyjątkowe – wszystkie meble i elementy są dostępne do zakupu przez gości pragnących odwzorować wnętrze hotelu we własnym domu po powrocie z podróży.

Gościna jak w domu

Pierwszy apartament, zwany „Blueberry” (Jagodowy) dzięki głębokiemu fioletowi otulającemu pomieszczenia, prezentuje model Neolith Nero Marquina zastosowany do wykonania posadzki w łazience. Jednobarwny, przypominający marmur model sprawia wrażenie zachęcającej ozdobności i stanowi idealne uzupełnienie blatu i półek w kolorze żywej purpury. Atramentowa czerń płyt pokrytych białymi żyłkami została podkreślona dzięki taśmie oświetleniowej LED umieszczonej pod blatami, aby rozświetlić zachwycającą aranżację tego imponującego modelu.