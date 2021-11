Designerskie lampy wśród polskich produktów w Dubaju

Podczas wystawy "Creative by nature" w Pawilonie Polskim w Dubaju podczas EXPO 2020 prezentowane są wybrane polskie produkty. Polskie wzornictwo reprezentują m.in. designerskie lampy Lena Lighting.

Wystawa „Creative by nature” jest prezentacją wybranych, najciekawszych, innowacyjnych produktów polskiego przemysłu i rzemiosła.

Na wystawie zaprezentowane zostaną m.in. energooszczędne lampy Baris LED, Sizzano, Solanto Duo i UV-C Sterilon Flow zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę Lena Lighting z Wielkopolski.

Na wystawie "Creative by nature" łącznie będzie można zobaczyć produkty z 21 polskich firm.

Dyrektorem Artystycznym wydarzenia jest Dorota Koziara.

Wystawa „Creative by nature” jest prezentacją wybranych, najciekawszych, innowacyjnych produktów polskiego przemysłu i rzemiosła. Wielu spośród twórców inspirowało się pięknem Natury, niektóre z projektów są współczesną interpretacją tradycyjnych technik rzemieślniczych z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Wszystkie są produkowane przy użyciu ekologicznych technologii, z myślą o zrównoważonym rozwoju. Ekspozycja wpisuje się w tematykę ogólną EXPO 2020 oraz w główne hasło Pawilonu Polski „Poland. Creativity inspired by nature”.

Podczas wystawy będzie można zobaczyć m.in. energooszczędne lampy Lena Lighting, jednego z największych polskich producentów oświetlenia z Wielkopolski. Wybrane zostały cztery produkty z najnowszych kolekcji: lampy przeznaczone do oświetlenia wnętrz oraz wykorzystujące światło ultrafioletowe służące do dezynfekcji powietrza i powierzchni.

– Jesteśmy niezwykle dumni, że wybrano nasze energooszczędne lampy do wystawy „Creative by nature” na Expo 2020 w Dubaju. To duże wyróżnienie i potwierdzenie, że nasza filozofia polegająca na łączeniu designu z energooszczędną technologią została zauważona i doceniona. Żyjemy w czasach, w których dbałość o środowisko naturalne jest globalnym obowiązkiem i odpowiedzialnością. Energooszczędne oświetlenie jest jednym z elementów, które może zapewnić nam szybką zmianę na lepsze. Realizując nasze projekty np. dla miast czy gmin lub wyposażając budynki w nasze energooszczędne lampy i inteligentne systemy oświetlenia widzimy dokładnie jak wielkie daje to korzyści. Oszczędności w zużyciu energii mogą sięgać aż 80% – mówi Marzena Lesińska Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu z Lena Lighting.

Wystawa „Creative by nature” jest organizowana przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Ekspozycję można oglądać w Pawilonie Polski na Expo 2020 w Dubaju od 18.11. do 01.12.2021.