Designerskie pizzerie w Warszawie. Jest efekt WOW!

Chyba nie ma bardziej uniwersalnego dania niż pizza. Jej miłośnicy niejednokrotnie przechadzają się po miastach szlakiem najlepszych pizzerii, stąd też nasza propozycja! Przedstawiamy nie tylko najlepsze, ale i najpiękniejsze pizzerie w Warszawie. Idealne do odwiedzenia zarówno na co dzień, jak i na okazje specjalne.

REKLAMA

Tutti Santi

Tutti Santi to jedyne miejsce w Polsce, gdzie można kosztować legendarnej już pizzy Mistrza Europy i Włoch w pizzy klasycznej Valerio Valle.

Można tam dobrze zjeść, ale również spędzić czas w pięknym i klimatycznym miejscu. Projekt wnętrza Tutti Santi opiera się na dwóch filarach – jest zarówno ciepłe, a przy tym jednocześnie nowoczesne. W czym jednak tkwi sekret, który sprawia, że miejsca nie da się porównać do innego? W bezpośrednim nawiązaniu do nazwy lokalu (tłumaczenie: Wszyscy Święci) i przeniesieniu gości w wyjątkowy świat historii sztuki sakralnej. Aranżacja wnętrza to praca studia projektowego Life Style Design z Krakowa, które za projekt Tutti Santi otrzymało prestiżową nagrodę Best Shop Concept na targach Retali Shop.

- Nawiązaliśmy przede wszystkim do sztuki gotyckiej, co pozwoliło nam na wplecenie w wystrój wnętrza wielu ciekawych elementów, które stworzone z nowoczesnych materiałów zyskały interesujący i oryginalny charakter. We wnętrzu lokalu zastosowaliśmy motyw gotyckich ostrołuków, najpierw w formie obrysu imitującego witraże, jakie umieściliśmy wzdłuż całej elewacji, aż po elementy regałów ekspozycyjnych - mówią architekci.

Dwukolorowa posadzka z płytek imitująca lastriko została podkreślona gotyckimi napisami, co jest odwołaniem do płyt umieszczanych często w posadzkach średniowiecznych katedr. Motywy rdzawej cegły i ciepłego światła sprawiają natomiast, że wnętrze stało się bardziej przytulne i kameralne. Największe zainteresowanie wzbudzają jednak przede wszystkim elementy ikonografii postaci świętych. Te, choć bazowały na wczesno-chrześcijańskim kanonie, zostały zaprojektowane w duchu współczesnej pop-kultury, w formie podświetlanych kasetonów wykonanych z zadrukowanej plexi.

W Orbicie Słońca

Tuż przy placu Konstytucji, pod filarami budynku socrealistycznego MDM-u, znajduje się lokal W Orbicie Słońca, który swoją nazwę zaczerpnął od znajdujących się wewnątrz płaskorzeźb z lat 60-tych. I właśnie lata PRL-u stały się inspiracją dla całej stylistyki lokalu.

W Orbicie Słońca to bistro i bar jednocześnie - można tu zarówno zjeść w ciągu dnia, jak i udać się na szaloną imprezę wieczorową porą.

Drożdż

Drożdż to klimatyczny lokal na Muranowie, który za sprawą świetlistej, kulistej instalacji widać z daleka. Aranżacja wnętrza bazuje na prostocie i monochromatycznej kolorystyce. Za projekt pizzerii odpowiadają architekci, Tomasz i Zofia Kurczych, zaś za identyfikację wizualną - Marta Czuban.

Marcello

Marcello Warszawa to restauracja specjalizująca się w pizzy neapolitańskiej. Usytuowana w samym sercu Warszawy przy ul. Pięknej 28/34 i zwana jest najbardziej różową pizzą w Warszawie.

- W Marcello ważne dla nas było, aby stworzyć wnętrze eklektyczne, nieoczywiste i zaskakujące. Kiedy mój chłopak znalazł ten lokal, bardzo się ucieszyłam, bo to piękna, trochę paryska kamienica, choć w Warszawie. Dlatego więc staraliśmy się połączyć jak najwięcej elementów z istniejącego wnętrza ze stylem francuskim. Restauracja jest włoska, ale ja lubię nieoczywiste połączenia, zresztą Francuzi jedzą więcej pizzy niż Włosi. To wszystko przełamaliśmy kolorową bohemą. No i do takiego wnętrza była potrzebna wyjątkowa zastawa, która stanowiłaby przedłużenie koncepcji architektonicznej. Tak powstał pomysł, by stworzyć własne talerze do pizzy - tak mówiła architektka Nicole Soszyńska w wywiadzie dla "Zwierciadła".

Do wyboru znajdziecie aż 17 wariantów pizzy Marcello w tym pozycje wegetariańskie, wegański i bez laktozy.

Nonna Pizzeria

Nonna Pizzeria znajduje się w urokliwej kamienicy na ul. Oboźnej z przełomu 1911 i 1912 r. Za projekt wnętrz odpowiada Monika Michałowska ze Morr Studio.

- Lokal w dużej mierze zawdzięcza swój wygląd samemu sobie. Ma on niezwykłą historię, o której dowiedzieliśmy się od wspaniałych sąsiadów, a w szczególności pani Zosi Czekalskiej ps. Sosenka. To niezwykła postać, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Kobieta o wielkim sercu i niesamowitej wiedzy pomimo 98 lat. Lokal przejęliśmy po sklepie spożywczym w stanie, delikatnie to ujmując, złym. Podczas remontu okazało się, iż pod PRL-owskimi kaflami mamy cudowną posadzkę, warszawskie gorseciki! Odkryliśmy również część pięknej cegły na ścianach i mieliśmy wspaniała podstawę do działania. Nie chcieliśmy tego burzyć, a podkreślić prostym, harmonizującym z resztą wnętrzem. Główne tworzywo, które dodaliśmy to sklejka dostarczona przez Wood Republik z Poznania. Krzesła projektu Shepherd przyjechały z antykwariatu z Londynu, odnowiliśmy je i przemalowaliśmy. Brakujące kafelki na podłogę wykonała polska fabryka, która robi to w ten sam sposób co przed laty. Dodaliśmy naturalnego kamienia na blaty i proste lampy naszego projektu. Tak powstała całość - zdradza Tomasz Szydłowski, współwłaściciel pizzerii.

Regina Bar

Prawdopodobnie w całej Warszawie nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie w mistrzowski sposób łączą się kuchnia włoska z azjatycką. Skąd takie połączenie? Z fascynacji nowojorskim Manhattanem i mixem Little Italia z Chinatown. Nie tylko dania są eklektyczne, ale i wnętrze. Znajdziemy tu zarówno kryształowe żyrandole, różowe neony, jak i dodatki w kolorze chińskiej czerwieni.

Przyjemność warszawska

Siostra poznańskiej Przyjemności znajduje się w centrum Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 68/70. Za projekt wnętrz odpowiada architekt Adam Wierciński z pracowni wiercinski‑studio. Do lokalu można zajrzeć dzięki dużej przeszklonej witrynie. Jak wygląda wnętrze? Koncept oparto na grze płytek w podobnych odcieniach beżu oraz kontrastowym wyposażeniu. Całość wyposażenia zaprojektowano specjalnie na potrzeby lokalu.