Digital signage zmienia parki rozrywki

Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości zrewolucjonizują wiele branż. Sektorem, który już teraz czerpie z tych rozwiązań pełnymi garściami jest branża rozrywkowa. Według prognoz Goldman Sachs do 2025 r. rynek VR będzie wart aż 35 mld dolarów, a za ten wzrost w dużej mierze odpowiedzialna będzie branża gier wideo, a także eventowo-targowa oraz specjalizująca się w organizacji imprez masowych. Na tej rewolucji korzystają także inne technologie do wizualizacji, takie jak digital signage, które stają się pomostem pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym.

Digital signage łączy umiejętnie świat rzeczywisty z wirtualnym i zmienia parki rozrywki. Na technologię postawił słynny chiński Legend Heroes Park w Makao. To technologiczny park rozrywki, w którym do dyspozycji gości jest szereg atrakcji wykorzystujących rozwiązania z obszaru wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR), łączące najnowocześniejsze technologie wizualne ze światem fizycznym. Park oferuje m.in. hologramy, technologie śledzenia ruchu, mapowanie 3D czy zaawansowane gry wideo.

Ostatnio na terenie obiektu zainstalowano dwie ogromne ściany LED, które ustawione są przy wejściu do parku. Głównym zadaniem ekranów, jest „oczarowanie” odwiedzających tak aby momentalnie wczuli się w atmosferę tego wyjątkowego miejsca. Wykorzystanie technologii digital signage przez firmę Samsung podyktowane było zapewnieniem jak najlepszych wrażeń wizualnych. Do budowy dwóch ekranów LED o wymiarach 16×3 i 9×3 wykorzystano ściany LED IFH-E P2.5, w których zastosowano unikalny algorytm zarządzania skalą szarości. Odpowiada on za utrzymanie stałej gradacji R/G/B dla poprawy dokładności kolorów, co czyni go idealnym rozwiązaniem do instalacji w miejscach o słabym oświetleniu.