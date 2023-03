Dior pokazał kreacje z... czekolady

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy francuski dom mody Dior przygotował kreacje stworzone... z czekolady.

Luksusowy francuski dom mody Dior przygotował serię wyjątkowych kreacji z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych. Tym razem nie są one jednak przeznaczone do noszenia, a do... zjedzenia.

Czekoladowe wersje kreacji Diora można kupić w cukierni znajdującej się w budynku Diora przy 30 Avene Montaigne w Paryżu.

Czekoladowe kreacje Diora, fot. © Laora Queyras (mat. prasowe Dior)

Francuska marka łączy modę i sztukę kulinarną, robiąc to w zaiste spektakularny sposób. Czekoladowe smakołyki są reinterpretacją kultowych kreacji z portfolio Diora, takich jak marynrka Bar czy sukiernki Junon i Tourbillon.

Czekoladowe kreacje można zjeść na miejscu lub kupić na wynos w eleganckim pudełku. Kupione smakołyki można przechowywać przez ponad rok.