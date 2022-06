Dla wielbicielu retro i zero waste. W King Cross Praga otwarto niezwykły sklep

Portfolio King Cross Praga wzbogaciło się o nietypowego najemcę działającego w duchu zero waste. Lokal „Stare Na Nowo”, czyli pchli targ pod dachem w sercu warszawskiej Pragi, zadebiutował w zupełnie nowej dla siebie przestrzeni centrum handlowego. W ramach konceptu klienci mają możliwość stać się również sprzedawcami, dając drugie życie rzeczom, których już nie potrzebują.

Do tej pory pchle targi kojarzyły się z rozległą przestrzenią na świeżym powietrzu. W pewnym momencie w Skandynawii pojawiły się sklepy stacjonarne funkcjonujące na podobnych zasadach, gdzie każdy, po uprzednim wynajęciu regału, mógł wystawić niepotrzebne mu już rzeczy na sprzedaż, Ten koncept przywędrował już do Polski, czego przykładem jest „Stare na Nowo”, który otworzył swoje podwoje dla szerszego grona klientów, debiutując w centrum handlowym King Cross Praga.

– Filozofia Zero Waste jest nam bliska, ponieważ jednym z czterech filarów programu Atrium Razem wdrażanego przez wszystkie centra z portfolio Atrium Poland Real Estate jest działalność na rzecz środowiska. Obecność oryginalnego konceptu, jakim jest sklep cyrkularny, w naszym centrum handlowym ma również aspekt edukacyjny. Pokazuje, że ekologia to nie tylko recykling, ale też wydłużenie życia przedmiotu poprzez utrzymanie go w obiegu. – mówi Monika Leszczyńska, Dyrektor Centrum Handlowego, i dodaje – Sposób funkcjonowania „Stare na Nowo” idealnie wpasowuje się także w nasze działania zakładające wspieranie lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Od teraz klienci będą mogli nie tylko kupić, ale też wystawić na sprzedaż swoje rzeczy.

Na polskim rynku taki sklep jak „Stare na Nowo” to zupełnie nowe przedsięwzięcie, w którym klienci nie tylko kupują, ale i dostarczają produkty. Po spełnieniu określonych wymogów i wycenieniu przedmiotów, jakie chcemy sprzedać, wynajmujemy regał, na którym zostaną wyeksponowane. „Stare na Nowo” zajmie się ich sprzedażą, a status przedmiotów będziemy mogli monitorować w specjalnym systemie. W ten sposób my pozbędziemy się zalegających akcesoriów, dodatków, elementów dekoracyjnych lub mebli, by ktoś inny mógł czerpać radość z ich posiadania. To także doskonały sposób na zwiększenie domowego budżetu w nieskomplikowany sposób oraz idealna propozycja dla poszukujących jedynych w swoim rodzaju rzeczy „z duszą”, których próżno szukać w standardowych sieciówkach z wyposażeniem wnętrz.