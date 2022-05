Dla zdrowia i dobra dzieci. Tak powinno się projektować gabinety terapeutyczne dla małych pacjentów

W centrum Warszawy, nieopodal Placu Zbawiciela, socrealistyczne budynki z początku lat 50. XX w. wyróżniają się formą nawiązującą do francuskiego renesansu. Na parterze jednego z nich, przy Alei Wyzwolenia 6, mieści się Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży należąca do Warszawskiego Szpitala SPZOZ. To właśnie w tej placówce, dzięki pracowni architektury wnętrz Decoroom, dwa gabinety terapeutyczne zyskały nowe życie, a pacjenci i pracownicy lepsze samopoczucie.

Przychodnia przy Al. Wyzwolenia to miejsce, które rocznie odwiedza prawie 26 tys. pacjentów w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia. W ramach placówki funkcjonuje 9 poradni, w tym Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO, którego celem jest wspieranie dzieci, młodzieży i ich opiekunów w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Niestety, jak wiele placówek medycznych w Polsce, również ta wymaga wsparcia w pracach remontowych.

- W naszej przychodni posiadamy doskonały sprzęt medyczny, ale gabinety wymagały remontu i dostosowania do dzisiejszych standardów - wspomina Ilona Kralczyńska, koordynatorka poradni psychologicznej.

Krok po kroku wnętrza gabinetów poddawane są renowacji, ale dwa spośród pomieszczeń przeszły proces przemiany znacznie szybciej i z wyjątkowo spektakularnym skutkiem. Wszystko za sprawą wsparcia warszawskiej pracowni Decoroom, która pro bono postanowiła wyremontować dwa gabinety terapeutyczne dedykowane poradni TOGO.

- Jako firma Decoroom, jesteśmy nie tylko specjalistami od architektury wnętrz, ale prywatnie przede wszystkim rodzicami. Większość naszych pracowników ma dzieci i wie, z jakimi problemami borykają się ich pociechy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że psychiatria dziecięca w Polsce nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, a małych pacjentów wciąż przybywa. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć jedną z takich placówek, aby stała się przytulnym miejscem pełnym dobrej energii – przyznaje Adam Budzyński, prezes Decoroom.

W przychodni jak w domu

Wprost z korytarza, w którym otulają nas jasne, piaskowo-kamienne ściany, wchodzimy do wyremontowanych gabinetów. Kolorystyka obu pomieszczeń jest kojąca, a zasłony oraz podłoga z imitujących drewno paneli doskonale współgrają ze ścianami. Terapia w takim otoczeniu jest nie tylko przyjemniejsza, ale również szybciej przynosi efekt. Więcej o koncepcji projektowej gabinetów opowiada Magdalena Tarnowska, dyrektor działu projektowego Decoroom.

Pierwszy gabinet, który wyremontowaliśmy, spełnia podwójną funkcję: logopedyczną oraz psychoterapeutyczną. Został stworzony z myślą o pracy z młodszymi dziećmi. Jest to przestrzeń jasna, przytulna, bezpieczna, z kolorowymi, dziecięcymi elementami. Zastosowaliśmy w nim materiały zmywalne, odporne, mające wszystkie niezbędne atesty. Całość dopełniliśmy zróżnicowanym, ciepłym oświetleniem. Poczucie komfortu w tym wnętrzu podnoszą drzwi o podwyższonej normie akustycznej – przyznaje arch. Magdalena Tarnowska.

Drugi gabinet pełnił wcześniej funkcję gabinetu stomatologicznego, więc wymagał całkowitej metamorfozy, aby stać się pokojem terapeutycznym dla młodzieży. Zależało nam na uzyskaniu domowej atmosfery, dlatego zastosowaliśmy tutaj tapetę w delikatnych odcieniach, ażurowe kinkiety oraz wygodne fotele wykończone szarą tapicerką. To pastelowe wnętrze jest spokojne, a zarazem bardzo przytulne. Podobnie jak w przypadku pierwszego gabinetu, użyliśmy tutaj materiałów atestowanych o zmywalnych, odpornych powierzchniach - dodaje autorka projektu.

Jak przyznają pacjenci i psychoterapeuci placówki, nowa aranżacja i nowoczesna funkcjonalność gabinetów stanowi nieocenione wsparcie w procesie, przez który wspólnie przechodzą.

- Nie wiemy, jak dziękować zespołowi Decoroom - dodaje Ilona Kralczyńska - bo o tym, że procesy terapeutyczne przebiegają teraz szybciej i skuteczniej, mówią wszyscy nasi terapeuci. Młodzi pacjenci zwracają uwagę na oświetlenie. Dostrzegają każdy detal, każdy szczegół. Nie zdawałam sobie wcześniej sprawy z tego, jak ważne są dla nich meble. Remont tych gabinetów to dla nas ogromna pomoc. Oczywiście przede wszystkim przez wzgląd na dzieci, które są najważniejsze, ale i nam się teraz lepiej pracuje. A terapeuci przyjmują w tych pokojach czasem nawet przez 10 godzin dziennie.

Takich miejsc jest więcej

Gabinety terapeutyczne Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży Warszawskiego Szpitala dla Dzieci to nie jedyne pomieszczenia, które wymagają remontu. Firmy, takie jak pracownia Decoroom, mogą zaoferować swoje wsparcie i pomoc na wiele sposobów.

- To, co wydarzyło się w projekcie współpracy z firmą Decoroom, ma wielopłaszczyznowy wymiar. Praktyczny efekt to wspaniale, spektakularnie wręcz, zrewitalizowane dwa gabinety terapeutyczne stwarzające wyśmienite warunki do terapii najmłodszych, a z drugiej strony postawa firmy Decoroom, jej otwartość na działanie pro bono na gruncie publicznej placówki ochrony zdrowia to dowód na rzeczywistą, a nie tylko deklaratywną działalność w ramach zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Firma Decoroom nadała pewien kierunek, udowodniła, że z sukcesem można łączyć cele biznesowe z działalnością charytatywną. Ufam, że wzorem jej działania inne firmy pójdą jej śladem. Uwarunkowania, w których funkcjonują publiczne podmioty lecznicze, są na tyle ograniczające, że bez zewnętrznego wsparcia trudno jest realizować marzenia o pięknej, komfortowej infrastrukturze, nowoczesnych rozwiązaniach. Z reguły pozyskiwane z zewnątrz środki finansowe, pochodzące z funduszy samorządowych, czy też unijnych przeznaczone są na duże, kompleksowe projekty, ale pamiętać należy, że w toku codziennej pracy, intensywnej eksploatacji nasza infrastruktura się niszczy i wymaga doraźnych remontów, napraw, a na to nie zawsze stać publiczne palcówki. Jest to zatem pole do współpracy z przedsiębiorcami - podkreśla Izabela Marcewicz-Jendrysik, Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.

Zapotrzebowanie na takie miejsca, jak przychodnia przy Al. Wyzwolenia jest ogromne. Problemy ze zdrowiem psychicznym wśród dzieci i młodzieży istniały od zawsze, ale w czasie pandemii ich skala znacząco wzrosła. Depresja, stany lękowe, zachowania autodestrukcyjne czy nawet próby samobójcze to obecnie coraz popularniejsze zjawiska pośród dzieci w coraz młodszym wieku, nie tylko nastolatków. Wiele z nich potrzebuje specjalistycznej opieki, bo bez tego sobie nie radzi – mówi Rafał Kus, pedagog w Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie.