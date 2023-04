Dlaczego producenci decydują się na współpracę z designerami? Odpowiada Nobonobo

O zaletach współpracy z rodzimymi i międzynarodowymi projektantami opowiadają właściciele Nobonobo.

Meble są jedną z pierwszych kwestii poruszanych w dyskusji na temat jakości danego wnętrza. W dużej mierze to one determinują charakter przestrzeni, a także sprawiają, że wydaje się ona kompletna. Co istotne, często odzwierciedlają nasz styl życia i osobowość, nie tylko samą estetyką i funkcjonalnością, ale również historią, która stoi za ich powstaniem. Jakościowe meble to produkty z duszą, a kluczowym aspektem tego zjawiska jest często postać designera stojącego za danym projektem.

Kolekcja Margo, proj. Nelson de Araújo, fot. mat. prasowe Nobonobo

Nobonobo jest polską marką, której siedziba znajduje się w Łodygowicach. Jej działalność od samego początku koncentruje się na produkcji wysokiej jakości mebli tapicerowanych z zaawansowanym wzornictwem, głównie sof. Na początku istnienia firmy, projektami produktów zajmowały się osoby wewnątrz firmy na podstawie zakupionych licencji z prawami przekazanymi do spółki. Obecnie strategia spółki to zapraszanie do współpracy projektantów zagranicznych, jak również naszych rodaków, którzy zaprojektują produkty wyłączne dla marki.

Zawsze chcieliśmy być inni niż wszyscy. Pracujemy nad komfortem, który jest niepowtarzalny. Zdarza nam się siedzieć na meblach konkurencji, którą szanujemy i uważamy, że też tworzą świetne produkty. Staramy się jednak oferować meble, których komfort jest inny, pracować nad tym, abyśmy wyróżniali się dopracowanymi szczegółami. Nasza przygoda z projektantami zaczęła się od współpracy z Tomkiem Rygalikiem. Był naszym dyrektorem artystycznym, ale zaprojektował też dla nas pierwszą kolekcję autorską marki Nobonobo. – mówi Monika Struska, współwłaścicielka Nobonobo.

Światowy design w domowym zaciszu

Choć coraz więcej polskich marek stawia na jakość i design, rynek wciąż nie jest nasycony. Jesteśmy pod wrażeniem zagranicznych marek, a mało promujemy meble polskie. Na początku zakładaliśmy, bazowanie na projektantach z kraju, ale szybko okazało się, że inne spojrzenie i wyczucie mają jednak projektanci z zagranicy. Mamy w Polsce wielu dobrych projektantów, ale bardziej specjalizują się oni w designie pod kontrakty. To wynika z nauczania szkół. Bardziej jest ono ukierunkowane na przestrzenie komercyjne, restauracje, biura, a jest bardzo mało produktów domowych. My chcemy zaprosić design do domów. – dodaje Tomek Matejczyk, współwłaściciel Nobonobo.

Dziś Nobonobo wypracowało sobie swoistą renomę zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Nadzieje wiążą przede wszystkim z eksportem. Głównym celem eksportowym firmy są Niemcy oraz Francja, a docelowo ziemią obiecaną wydają się być Stany Zjednoczone. Pomimo ciągłego rozwoju, doskonałe wzornictwo wciąż pozostaje w DNA marki.

Dzisiaj już nie briefujemy projektanta pod naszą markę, tylko staramy się ocenić jego portfolio. Gdy zaczęliśmy współpracę z pierwszym projektantem, odezwał się do nas pierwszy z zagranicznych projektantów. Zadziałało to tak, że dostrzegliśmy jedną osobę i z automatu odezwało się pięciu następnych. Patrząc na rynek, także ten międzynarodowy, większe marki są mocno klasyczne. Na cały Mediolan jest zaledwie kilka brandów wyróżniających się awangardą. To właśnie kierunek, który chcemy obrać, chcemy współpracować z projektantami, którzy mają inną, ciekawą myśl projektową. Trochę przyszłościową, dla młodych ludzi, którzy lubią się otaczać oryginalnymi produktami, nie takimi jakie ma np. sąsiad. – wyjaśnia Monika Struska.

Na zdjęciu fotel UNI, proj. Stas Litvinov, fot. mat. prasowe Nobonobo