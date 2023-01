Dni Otwarte 4 Design Days. Miłośników dobrego designu zapraszamy 28 i 29 stycznia!

Tradycyjnie już w ostatni weekend stycznia (28-29 stycznia) Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach szeroko otwiera drzwi dla entuzjastów architektury i designu. Zapraszamy na Dni Otwarte 4 Design Days (www.4dd.pl)!

REKLAMA

4 Design Days to wydarzenie, które już od siedmiu lat skupia w swoim programie najbardziej aktualne tematy i trendy świata architektury i designu.

Następujące po dwóch Dniach biznesowych dwa weekendowe Dni otwarte z jednej strony – poszerzają horyzonty, inspirują i edukują, z drugiej – pozwalają na twórcze, kreatywne spędzenie czasu wolnego przez całe rodziny.



Na trzech scenach oraz w przestrzeni warsztatowej podczas Dni otwartych będzie okazja do spotkania z youtuberami i prowadzącymi wnętrzarskie programy telewizyjne.

Na uczestników Dni Otwartych czekają rozmaite warsztaty.

W strefie DobrzeMieszkaj.pl architekci i projektanci podpowiedzą, jak spełnić marzenie o własnym domu i na jakie rozwiązania postawić.

Podczas Dni Otwartych w ramach Biblioteki 4DD organizatorzy podpowiedzą odwiedzającym ciekawe, tematyczne lektury.

Organizatorzy 4 Design Days przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych.

W ramach Dni Otwartych 4DD odbędą się również wystawy: m.im. POP UP’owa prezentacja obiektów ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz „Architektura Ukrainy – pokój i wojna".

Inspirujące warsztaty, spotkania z gwiazdami telewizji i internetu, wystąpienia najlepszych polskich architektów i projektantów, prezentacje, rozmowy, spotkania autorskie, cykle porad oraz konsultacji, liczne atrakcje dla najmłodszych i trochę starszych dzieci, wystawy – tradycyjnie już w ostatni weekend stycznia (28-29 stycznia) Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach szeroko otwiera drzwi dla entuzjastów architektury i designu.

4 Design Days to wydarzenie, które już od siedmiu lat skupia w swoim programie najbardziej aktualne tematy i trendy świata architektury i designu. Następujące po dwóch Dniach biznesowych dwa weekendowe Dni otwarte z jednej strony – poszerzają horyzonty, inspirują i edukują, z drugiej – pozwalają na twórcze, kreatywne spędzenie czasu wolnego przez całe rodziny.

Naszą ambicją jest, żeby co roku proponować odwiedzającym 4 Design Days wiele różnych sposobów kontaktu z dobrym designem i ciekawą architekturą. Nie codziennie ma się możliwość spotkania z projektantami, którzy na małym ekranie pokazują metamorfozy mieszkań, ogrodów czy mebli – to zawsze mocny punkt programu Dni otwartych. Do dyspozycji odwiedzających będą eksperci, którzy doradzą w każdym aspekcie urządzania przestrzeni, a na stoiskach ponad 150. wystawców będzie można zobaczyć, co we wnętrzarskiej modzie piszczy i poszukać rozwiązań i pomysłów dla siebie – mówi Małgorzata Burzec-Lewandowska, autorka programu 4 Design Days.

Każdego roku staramy się dodawać do programu coś nowego, wspólnie z odwiedzającymi odkrywać różne oblicza projektowania i szukać ciekawych możliwości twórczego bawienia się designem. Tegoroczną nowością będą spotkania z książkami o architekturze, punkt wymiany roślin, mocno rozbudowana strefa 4Kids, czy warsztaty zwracające uwagę na to, jak ważne w projektowaniu i użytkowaniu przedmiotów jest zrównoważone, ekologiczne podejście – dodaje Robert Posytek, autor programu 4 Design Days.

Gwiazdy telewizji i Youtube’a na żywo w Katowicach

Na trzech scenach oraz w przestrzeni warsztatowej podczas Dni otwartych będzie okazja do spotkania z youtuberami i prowadzącymi wnętrzarskie programy telewizyjne. Karolina Kudłacik, projektantka zieleni znana z programu „Rośliny Karoliny” w Domo+ opowie o roślinach domowych dla opornych. Piotr Wojtasik z Dzień Dobry TVN podzieli się wiedzą o tym, jak się żyje i remontuje nieruchomości w słonecznej Italii.

Znany już dobrze stałym bywalcom 4 Design Days Jimi Ogden, projektant, artysta i stolarz, poprowadzi warsztaty z tradycyjnych i nowoczesnych metod renowacji mebli, z kolei projektant Artur Indyka, prowadzący program „Meblokreacje” i współprowadzący „Małe Wielkie Zmiany” na antenie Canal+, zaprosi do odnawiania z wykorzystaniem zabawy kolorem. Mirella Firchał-Kępczyńska i Marcin Kępczyński, prowadzący kanał na Youtube „Mirella i Marcin”, znani z programu „Para w remont” emitowanego na HGTV, pokażą, jak zrobić efektowną dekorację ścienną z prostych elementów. O najciekawszych wnętrzach wytropionych w 2022 r. opowie Katarzyna Jaroszyńska, prowadząca program „Nieoczywiste miejsca” w HGTV.

Weź design na warsztat!

Dni Otwarte 4 Design Days dają możliwość nie tylko oglądania przedmiotów stworzonych przez innych, ale też osobistego sprawdzenia się w roli projektanta. Politechnika Śląska zaprosi na warsztat „Together 4 Humanity”, podczas którego powstaną formy przestrzenne z wykorzystaniem papieru i tektury. Aleksander Kądziela, założyciel AK DESIGN i autor książki „Tapiceruj! Jak stare graty przemienić w piękne meble” pokaże, jak tapicerować i odnawiać meble, a Patrycja Tarasek pomoże złapać bakcyla origami.

Dużo warsztatowego miejsca poświęcone będzie projektowaniu z poszanowaniem dla środowiska. Goście MCK pod okiem Agnieszki Krasnowskiej, właścicielki Trykocie, będą mogli wziąć udział w warsztatach z tworzenia naszyjników i breloczków z koszulek. W ramach warsztatowego cyklu „Ekolove – niefoliowe” Barbara Kalfa z Balik Hand Made nauczy uczestników tworzyć woskowijki i woreczki na owoce i warzywa. Na warsztaty obowiązuje wstęp wolny, do wyczerpania liczby miejsc.

Dobrzemieszkaj.pl doradzi i zainspiruje

W strefie DobrzeMieszkaj.pl architekci i projektanci podpowiedzą, jak spełnić marzenie o własnym domu i na jakie rozwiązania postawić. Warto zabrać ze sobą rzut mieszkania lub domu i skorzystać z możliwości konsultacji w zakresie urządzenia, doboru mebli i kolorów, czy wnętrzarskich trików, które pozwolą powiększyć małą przestrzeń.

Na scenach 4 Design Days zaproszeni przez redakcję DobrzeMieszkaj.pl eksperci będą także inspirować – pochylą się m.in. nad najpiękniejszymi mieszkaniami i kawalerkami, przekonując, że małe może być piękne, nad przeżywającymi boom domami do 70 mkw oraz tymi dużo większymi – projektowanymi nowocześnie, inteligentnie i z pomysłem. Najlepsi projektanci wnętrz i architekci przedstawią najważniejsze zasady aranżacji funkcjonalnych wnętrz i opowiedzą o najnowszych trendach wnętrzarskich, a także o patentach na EKOnomiczny i EKOlogiczny dom.

Jak dobrze mieszkać na Śląsku?

W ramach spotkania „Za to kocham Katowice!” w gronie architektów, artystów, mieszkańców i władz miejskich odbędzie się dyskusja o tym, jak zmienia się stolica Śląska. Paneliści wspólnie spróbują znaleźć odpowiedzi na pytania, jaką rolę odgrywają w mieście architektura, tereny zielone, wieżowce, kultura; o jakich inwestycjach do spędzania wolnego czasu i jak zaprojektowanych marzą katowiczanie i czy może już takie mają.

Na tapet wzięte zostanie także inkluzywne projektowanie – w ramach dwóch sesji „Architektura bez barier” organizowanych we współpracy z Fundacją Integracja będą miały miejsce dyskusje o tym, jak projektować miasta i budynki przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

Wokół książek o architekturze

Podczas Dni Otwartych w ramach Biblioteki 4DD organizatorzy podpowiedzą odwiedzającym ciekawe, tematyczne lektury. W MCK odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Nettmann-Multanowską, autorką książki „Warszawa rysuje Skopje”. To po raz pierwszy zbadana i opowiedziana historia udziału polskich urbanistów w odbudowie zniszczonego w trzęsieniu ziemi w 1963 roku Skopje. Promowana będzie także książka „Archiprzewodnik po Polsce” autorstwa Roberta Koniecznego i Tomasza Malkowskiego, pierwsza tak duża monografia poświęcona współczesnej polskiej architekturze, w formie rozmów architekta i krytyka architektury połączonych z bogato ilustrowanym albumem.

Z kolei w ramach Czytelni SARP odbędzie się premiera książki o cyklu „Mistrzowie Architektury", która podsumowuje dotychczasową historię wykładów organizowanych od 2004 roku przez SARP Katowice. To album prezentujący najlepszą światową architekturę, a jednocześnie reportaż przedstawiający ostatnie kilkanaście lat działalności środowiska śląskich architektów.

Organizatorzy cyklu podzielą się swoimi wspomnieniami ze spotkań z mistrzami światowej architektury. Czytelnia SARP zaprosi także na rozmowę o postaci Tadeusza Baruckiego i książce, która powstała z okazji jego 100. urodzin i która przybliża postać legendarnego architekta-podróżnika z czasów żelaznej kurtyny.

Strefa Dziecka 4Kids

Organizatorzy 4 Design Days przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych. Tu dzieci rozwiną swoje artystyczne pasje, ale też będą inspirować projektantów do tworzenia miejskich przestrzeni do spędzania czasu wolnego. Katarzyna Jaroszyńska oraz Piotr Wojtasik zaproszą dzieci do dyskusji pod hasłem: „Robi wrażenie! W tak zaprojektowanej przestrzeni to dopiero zabawa!”. Wspólnie poszukają odpowiedzi na pytanie, o jakich placach zabaw marzą najmłodsi. Zgłoszenia dzieci chętnych do udziału w dyskusji przyjmowane są do 25 stycznia pod adresem 4KIDS@ptwp.pl.

Przez dwa dni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym będą odbywać się także warsztaty dla dzieci. W programie m.in.: malowanie twarzy i brokatowych tatuaży, malowanie bawełnianych toreb i kamieni, kącik konstruktora z tworzeniem budowli z klocków, zajęcia z tworzenia origami, ramek na zdjęcia, makramowych makatek czy lampionów. Na wszystkie warsztaty wstęp będzie wolny, do wyczerpania liczby miejsc.

Targi, prezentacje, wystawy i coś dla miłośników roślin

Dni Otwarte 4 Design Days to również wiele wydarzeń towarzyszących. Organizatorzy zapraszają m.in. na Targi Jedyne w Swoim Rodzaju. To święto rękodzieła, niespotykanego designu i utalentowanych twórców, którzy swoją pasję i talent przekuli w sposób na życie. Będzie można znaleźć tu unikatowe wyroby ceramiczne, biżuteryjne, spożywcze, modowe, kosmetyczne czy nawet ręcznie wykonane przedmioty codziennego użytku.

Nowością będzie także POP UP’owa prezentacja obiektów ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach podczas 4 Design Days. Muzeum może poszczycić się wspaniałą kolekcją, w tym rozbudowywaną intensywnie od 2020 roku kolekcją rzemiosła artystycznego. Pop’upowa wystawa oraz wykład podczas Dni otwartych o kolekcji designu Muzeum Śląskiego w Katowicach będą doskonałą okazją, by zapoznać się z wybranymi obiektami oraz posłuchać o idei i założeniach projektu prowadzonego przez kustoszy Magdalenę Niziołek i dr. Michała Burdzińskiego.

Pod szyldem C-Art Days zaaranżowana zostanie przestrzeń, w której spotkają się artyści-plastycy z całej Polski, ale także sami odbiorcy sztuki. Ideą projektu jest stworzenie platformy dla mniej znanych artystów, którzy dopiero zaczynają swoją drogę, ale także wykreowanie miejsca do swobodnej dyskusji na temat roli sztuki w życiu każdego z nas.

Podczas Dni otwartych działać będzie punkt wymiany roślin: Kwiatek za Kwiatek. Uczestnicy będą mogli przynosić rośliny doniczkowe i wymieniać je na inne. Mogą też oddać do adopcji roślinę, którą nie chcą dłużej się opiekować, żeby znalazła dom u innego odwiedzającego 4 Design Days.

Z kolei w ramach przestrzeni wystawienniczej Design 4You zaprezentowane zostaną meble i przedmioty od polskich projektantów. W MCK będzie można zobaczyć także inne ciekawe wystawy. Swoje produkty przedstawią półfinaliści i finaliści konkursu Dobry Design 2023, którzy w DNA swoich biznesów wpisali wysoką jakość, długowieczność produktów i troskę o zrównoważony rozwój.

Będzie można zobaczyć również wystawę prac nagrodzonych w ramach konkursu fotograficznego na najlepsze zdjęcie architektury lub przestrzeni miejskiej „Miasto – czy idziemy w dobrą stronę?” Ciekawostką będzie także wystawa plakatów Andrzeja Trybulskiego z wykładów Tadeusza Baruckiego, organizowanych w ramach „Spotkań z architekturą” w latach 80., czy wystawa prac Śląskiej Szkoły Architektury.

W MCK odbędzie się także wernisaż wystawy „Architektura Ukrainy – pokój i wojna". Wystawa obejmie prace konkursowe Nagrody roku NSAU 2022 oraz propozycje dotyczące powojennej odbudowy Ukrainy. Na wystawie będą także eksponowane prace studentów-architektów uczelni polskich i ukraińskich, dotyczące odbudowy mieszkań i obiektów socjalnych. Uzupełnieniem wystawy ma być dyskusja na temat współpracy ukraińskiego i polskiego środowiska architektonicznego w okresie wojennym.

Pojedynczy bilet na Dni otwarte 4 Design Days (1 dzień, 28 lub 29 stycznia) kosztuje 20 zł, a bilet na dwa Dni otwarte (28 i 29 stycznia) – 30 zł. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym mają wstęp darmowy. Bilety można kupić poprzez Ticketmaster oraz na miejscu. Płatność wyłącznie kartą płatniczą.

Organizatorem 4 Design Days jest Grupa PTWP, wydawca branżowych pism i portali, m.in.: Propertynews.pl, propertydesign.pl, dobrzemieszkaj.pl oraz organizator m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.