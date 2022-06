Do kupienia dzieła sztuki utracone podczas II Wojny Światowej

9 czerwca w hotelu Mercury Warszawa odbędzie się aukcja dzieł sztuki utraconych podczas II Wojny Światowej. Dochód ze sprzedaży zasili Fundację Dziedzictwa Kultury Polskiej.

Wirtualna Galeria, w której będzie można zobaczyć i kupić utracone dzieła, pozwala przywrócić o nich pamięć. Sprzedaż, daje natomiast szansę na stworzenie kolejnych kopii. Obecnie trwają prace nad kopią obrazu "Walka Postu z Karnawałem" Petera Bruegla.

Diamondscraft i Klub Rotary Białystok stworzyły Wirtualną Galerię, w której zostaną pokazane dzieła utracone podczas II Wojny Światowej.

-Współpracując ściśle z Fundacją Dziedzictwa Kultury Polskiej angażujemy się w przywracanie pamięci o dziełach utraconych. Chcemy je ocalić od zapomnienia. Z dochodu uzyskanego ze sprzedaży obrazów powstaną w przyszłości kolejne kopie utraconych dzieł – mówi Samanta Belling, inicjatorka przedsięwzięcia.

Przedpremierowy pokaz Wirtualnej Galerii Diamondscraft przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych sztuką i nowymi technologiami. Dzięki specjalnym okularom – Oculus, będzie można wejść do wirtualnej rzeczywistości, by móc obejrzeć przygotowane arcydzieła.

Na aukcji pojawią się prace, głównie z nurtu realizmu magicznego, autorstwa Salvadora Dalego - "Smok", "Triton Alano" oraz litografia "Wrażenia z Afryki”. Wśród polskich artystów zobaczymy dzieła Wojciecha Siudmaka, Jarosława Jaśnikowskiego, Tomasza Sętowskiego, Dariusza Ślusarskiego, Piotra Horodyńskiego, Lucyny Góralczyk, Mariusza Krawczyka oraz Włodzimierza Kwiatkowskiego.

Wśród rzeźb pojawią się fenomenalne prace Tomasza Sętowskiego takie jak "Jeździec", "Rozgrywka" czy "Dark Rider" oraz ceramiczna rzeźba Jacka Opały "Zamyślenie zielone".

Prawie wszystkie prace posiadają do dzieł rzeczywistych tokeny NFT, które pokazywane są w Wirtulanej Galerii Diamondscraft w METAVERSUM. Jest to wartość dodana do każdego obrazu. Oprócz wartości kolekcjonerskiej mają bowiem jeszcze wartość inwestycyjną – przy każdej kolejnej odsprzedaży tokenu zarabiamy.

Podczas aukcji zapraszamy, z kieliszkiem szampana, do odwiedzenia trzech stoisk: Fundacji Dziedzictwa Kultury Polskiej wraz z Rotary, Cashify - kantorów kryptowalutowych, które będą uczyły jak wymieniać walutę na ETHEREUM oraz stoisko z OCULUSEM.