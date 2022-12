Do Łodzi dotarł pierwszy z 30 nowych tramwajów MPK. Tak wygląda Moderus Gamma

Moderus Gamma nr 1 został przywieziony do Łodzi prosto z fabryki w Poznaniu 1 grudnia w godzinach nocnych. To pierwszy z trzydziestu nowych tramwajów, które zasilą tabor MPK Łódź.

Przez najbliższe dni tramwaj Moderus Gamma będzie gruntownie testowany. W drugiej połowie grudnia wystartują badania homologacyjne prowadzone przez Poznański Instytut Technologiczny. Równolegle prowadzone będą szkolenia dla MPK Łódź. Oficjalną prezentację tramwaju miasto planuje 6 grudnia.

Moderus Gamma LF 06 AC - jaki to tramwaj?

Dostarczony tramwaj to Moderus Gamma LF 06 AC. Jest to konstrukcja pięcioczłonowa, w ponad 80 proc. niskopodłogowa, zabudowana na czterech wózkach. Wszystkie są napędowe, zamienne między sobą, a dwa skrajne obrotowe. Dzięki zastosowaniu wszystkich osi, które napędzają i hamują uzyskane zostaną optymalne właściwości biegowe pojazdu, ze zdecydowanie mniejszą tendencją do generowania poślizgów. Do wnętrza pojazdu pasażerowie dostaną się przez 5 par dwuskrzydłowych drzwi. Przedział pasażerski jest w pełni klimatyzowany, design wnętrza został wykonany w jasnych barwach, a oświetlenie w technologii ledowej. Tramwaj waży około 43 ton, do jego produkcji zużyto m.in. 18 ton stali i 16 km przewodów.

Tramwaj został wyposażony w rampę ułatwiającą wjazd wózkom inwalidzkim. W wydzielonej kabinie motorniczego znalazł się komfortowy fotel pneumatyczny. Najważniejsze elementy sterujące pojazd zabudowane zostały w dwóch podłokietnikach. Kabina jest klimatyzowana, warunki termiczne motorniczy ustawia samodzielnie, niezależnie od tych panujących w przedziale pasażerskim. Całkowita długość tramwaju to ponad 32 m.