Dobry Design 2022: Startuje konkurs, który wyłoni nowe ikony polskiego designu i ich twórców

Grupa PTWP SA, organizator 4 DESIGN DAYS 2022 oraz wydawca m.in. portali PropertyDesign.pl i Dobrzemieszkaj.pl, ogłasza konkurs Dobry Design 2022. Pierwsza edycja plebiscytu w nowej odsłonie ma za zadanie wyłonić nowe ikony polskiego designu i ich twórców. Na zgłoszenia czekamy do końca listopada! Zapraszamy do udziału!

Plebiscyt jest nową odsłoną organizowanego od kilkunastu lat konkursu Dobry Design. Przenosimy go na arenę 4 Design Days - nie istnieje lepsze miejsce do rozmowy i oceny wzornictwa, firm i ich produktów, innowacyjności, funkcjonalności i jakości.



Zmieniamy reguły i wpisujemy Dobry Design 2022 w integralny element wydarzenia 4 Design Days, które już na stałe zagościło w kalendarzu projektantów, designerów, architektów, producentów, dystrybutorów, biznesu związanego budownictwem, architekturą i wnętrzami. Co roku udział w 4 Design Days bierze 25 tys. osób związanych z tym światem, które są najlepszym audytorium dla konkursu o takim charakterze.

Nagrodzimy w kategoriach: