Dobry design i ekologia rządzą rynkiem najmu PRS

Wzrost oczekiwań klientów co do jakości wykończenia wnętrz i zwrot w stronę ekologii to jedne z najbardziej widocznych tendencji na polskim rynku PRS.

Na rynku od kilku ostatnich kwartałów widać wyraźny wzrost zainteresowania inwestorów sektorem mieszkań najmu instytucjonalnego.

Usługi tego typu najmu, w szerszej skali nieobecne wcześniej w Polsce, a mające swoją długą tradycję na świecie, zaczynają również gościć na nadwiślańskich salonach.

Mieszkanie na wynajem z architektem

Na rozwijającym się rynku PRS na wynajem przeznaczone są całe apartamentowce. Jeśli chodzi o wnętrza konkretnych mieszkań, to należy zaznaczyć, że układy lokali PRS są proaktywnie dostosowywane pod wynajem jeszcze przed rozpoczęciem budowy, co daje im przewagę nad typowymi lokalami mieszkalnymi. Standard wykończenia mieszkań wynajmowanych od prywatnych właścicieli też może być bardzo wysoki, ale jak powszechnie wiadomo - nie zawsze tak jest.

- Rynek PRS stara się zapewnić wysoki standard w każdym lokalu – mówi Tom Leach, współwłaściciel Leach & McGuire, międzynarodowej firmy działającej w sektorze PRS. - Uważam więc, że można śmiało powiedzieć, że dzięki temu najemca będzie dokładnie wiedział, na co się decyduje, podczas gdy wynajmowanie od prywatnych właścicieli może być raczej loterią, zarówno w zakresie standardu wykończenia, jak i poziomu dodatkowych usług. Jeżeli chodzi o grupę docelową rynku PRS, to wciąż pozostaje ona bez zmian – główny nacisk położony jest na młodych profesjonalistów, singli, studentów i do pewnego stopnia młode rodziny – dodaje.

Efektywność wykorzystania powierzchni jest bardzo ważna. Wszystko to, aby oferowane mieszkania były jak najbardziej atrakcyjne cenowo, zarówno pod względem wysokości czynszów, jak i stałych kosztów eksploatacji. Oprócz estetyki, kluczowym elementem jest także większa trwałość materiałów i mebli, która eliminuje ewentualne problemy konserwacyjne.

– Standard mieszkań oferowanych w systemie PRS jest wyższy i bardziej przewidywalny dla najemcy, aniżeli mieszkania wynajmowane od właścicieli prywatnych – mówi Wojciech Witek, założyciel biura projektowego Iliard Architecture & Interior Design oraz członek zarządu Reesco Hospitality. –Zasadniczym powodem jest to, że skala realizacji kilkuset mieszkań pozwala na dostarczenie materiałów i wyposażenia z półki tzw. elementów „kontraktowych” o wyższych parametrach jakościowo-technicznych. Dodatkowo do pracy nad aranżacjami wnętrz w tej skali zatrudniani są wysokiej klasy projektanci oraz profesjonalni wykonawcy – podsumowuje.